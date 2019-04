Jennifer Garner es la persona más bella del mundo, según la revista People | FOTOS

La actriz, empresaria y defensora de los derechos de los niños Jennifer Garner aparece en la portada de la edición anual de la revista People de personas más bellas del mundo, informó la publicación.



People dijo que eligió a la actriz de "Alias", de 47 años, por equilibrar su carrera y trabajo benéfico con la crianza de los tres hijos que tuvo con su exmarido, el actor Ben Affleck.



Además de sus papeles en cine y televisión, Garner es cofundadora de la compañía de alimentos orgánicos para bebés Once Upon a Farm y trabaja como embajadora del grupo defensor de los derechos de los niños Save the Children.



Garner dijo a People que nunca se consideró "una de las chicas bonitas" mientras crecía en West Virginia. Describió su estilo en ese momento como "geek-chic".



Su "uniforme" actual más habitual es la ropa para entrenar o jeans, un suéter y zapatillas, si no está vestida para la alfombra roja o una sesión de fotos.



Cuando está glamorosa, Garner contó que sus hijos le dicen: "'¿Puedes lavarte la cara? ¿Puedes atar tu cabello en una coleta y ponerte las gafas y una camiseta?'".



"Y veo un cumplido en eso", dijo. "Simplemente quieren que me parezca a mamá", agregó.



La edición de belleza de la revista People llegará el viernes a los puestos de diarios.