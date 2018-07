"El Chavo del 8": Carlos Villagrán se despide definitivamente de Kiko

Carlos Villagrán, actor mexicano que dio vida al engreído Kiko en la exitosa serie "El Chavo del 8", llegó al Perú para protagonizar un show circense y aprovechó para anunciar que se despedirá definitivamente del traje de marinerito.

“Tengo 74 años y me tengo que despedir para no llegar a ser ese Kiko decrépito. No me van a creer porque lo he dicho tantas veces, pero este sí es el definitivo", manifestó el artista mexicano en entrevista con "América Espectáculos".

“Me despido (de los escenarios) porque ahorita me encuentro en mis plenas facultades para seguir haciendo a ese Kiko dinámico que todo el mundo está acostumbrado a ver", agregó.

Sobre la posibilidad de que se reúnan los actores que formaron parte de esta producción mexicana, Villagrán contó que los han tratado de juntar, sin embargo no todos están de acuerdo.

"Nos han tratado de juntar, pero parece que doña Florinda no quiere juntarse con la 'chusma'. Desde mi punto de vista sería magnifico que nos vieran juntos a los cuatro que quedamos y regalarles sonrisas al público que tanto nos ha dado", sostuvo el actor.

Carlos Villagrán, actor que interpretó a Kiko en "El Chavo del 8". (Video: América TV)

Señaló, además, que después de retirarse de los escenarios a fin de año incursionará en el negocio de los restaurantes y que abrirá uno en México y otro en Perú.

El circo de Kiko estará del 26 de julio al 19 agosto en el Centro Comercial MegaPlaza.