La cantante argentina Lali Espósito se pronunció en favor de la legalización del aborto en su país durante la gala previa a la entrega de los premios Grammy Latino 2018, en Las Vegas.

La intérprete de "Una na" y "Caliente" fue invitada a la ceremonia en reconocimiento a la Persona del Año 2018 - en este caso, la banda Maná- y, en la alfombra roja, mostró el pañuelo verde que se ha convertido en un símbolo de identidad de las luchas feministas por el derecho al aborto legal en Argentina.

En Instagram Stories, Lali Espósito compartió uno de los retratos que le hicieron con la pañoleta y añadió: "Será ley".

Publicación de Lali Espósito en Instagram Stories.

Esta no es la primera vez que la joven se pronuncia sobre este tema. De hecho, es una de las figuras públicas que más activas fueron durante el tiempo que se discutió la legalización del aborto en el parlamento argentino.

"Es importante que entiendan que no se trata de estar a favor del aborto como hecho en sí. Sino que se busca darle un marco legal, despenalizar algo que les guste o no lo acepten o no sucede todos los días en nuestro país y que al mantenerlo en la clandestinidad mueren miles y miles de mujeres. Esto se trata de #NiUnaMenos y no se confundan... Nosotras sí tenemos que poder elegir sobre nuestro cuerpo. Esto se trata de ponerse en el lugar del otro y ver que hay historias y circunstancias horribles y particulares que llevan a muchas mujeres a pasar por esto", escribió meses atrás en Instagram.



ASTROS LATINOS

Además de la ceremonia de reconocimiento a la Persona del año, la estrella pop argentina también fue invitada a la entrega de premios de los Latin Grammy 2018. En la gala no televisada, ella fue una de las presentadoras de las categorías.

Tras el anuncio de los primeros ganadores, la joven de 27 años desfiló por la alfombra roja. Te invitamos a ver las fotos de su paso por la 'red carpet' en la galería que acompaña esta nota.