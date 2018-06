Javier Arias tras ganar "Los cuatro finalistas": "Esto es solo el comienzo"

Javier Arias, el cantante chinchano que logró con gran talento y entrega alzarse con el triunfo de "Los cuatro finalistas", asegura que esto es solo el comienzo de una largo camino en busca de sus sueños artísticos.

"Esto es como volver a nacer, es un nuevo comienzo y el inicio de un árduo trabajo", destaca el músico peruano en conversación con El Comercio.

Arias no oculta sus sentimientos y reconoce que cada vez que subía al escenario del programa de Latina para enfrentarse en competencia a oponentes como Susan Ochoa, José Ganoa o Giani Méndez sentía temor.

"Siempre he salido con todo al escenario, a luchar por conseguir mis sueños, mis objetivos, pero no ha sido fácil. No es igual cantar en un evento que cantar en televisión y frente a todo el Perú. Cada vez que subía al escenario sentía como si fuese la primera vez que lo hacía", detalla.

Javier Arias tuvo su primer encuentro con programas de competencia en "La Voz Perú", donde tuvo como 'coach' a la cantante criolla Eva Ayllón.

"Mi maestra Eva Ayllón juega un rol importante en mi carrera, es mi maestra, mi madre musical, somos amigos", destaca el artista nacional.

Como ganador de "Los cuatro finalistas", Arias grabará un single y un videoclip con Universal Music. "Estoy enfocadísimo en eso, por fin sonaré en las radios con un tema propio. Espero meterme en el corazón de todos los peruanos", subraya.