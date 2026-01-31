El ‘Monstruo’ sin melena, una crónica de Fernando Vivas sobre el sanguinario criminal extraditado de Paraguay

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
El ‘Monstruo’ sin melena, una crónica de Fernando Vivas sobre el sanguinario criminal extraditado de ParaguayResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Cuando se le vio caminar, el miércoles, recién llegado a Lima, encadenado de manos y de pies, con su uniforme rojo tomate visible a 1 km a la redonda, El Monstruo esbozaba una sonrisa. ¿Era un rictus nervioso al imaginar los años de soledad y de celda que le esperan? ¿O era la pose del personaje que no quiere dejar para la posteridad una postal de su derrota? Tengo mis serias dudas.