El ‘Monstruo’ sin melena, una crónica de Fernando Vivas sobre el sanguinario criminal extraditado de Paraguay
Cuando se le vio caminar, el miércoles, recién llegado a Lima, encadenado de manos y de pies, con su uniforme rojo tomate visible a 1 km a la redonda, El Monstruo esbozaba una sonrisa. ¿Era un rictus nervioso al imaginar los años de soledad y de celda que le esperan? ¿O era la pose del personaje que no quiere dejar para la posteridad una postal de su derrota? Tengo mis serias dudas.

