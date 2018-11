El cantante mexicano Juan Gabriel estaría vivo y preparando su reaparición pública; según declaraciones de su ex mánager, Joaquín Muñoz.

En entrevista con el programa "Intrusos", Muñoz reiteró que Juan Gabriel simuló su muerte y reaparecerá en diciembre, pues ya se habría cansado de estar aislado y alejado de su público.

"Él simuló su muerte. Está en una casa, está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 (de diciembre) aparezca públicamente. Está aburrido de como está, la situación que vive él es horrible", sostuvo Joaquín Muñoz.

Aseguró que estuvo con Juan Gabriel el último 8 de julio y dijo que el cantante tiene resquebrajada la salud, pues adquirió una infección en el pie, producto de la diabetes que padece.

"El día 8 de julio estuve con él, pero ahorita está malito porque está diabético, entonces se estaba cortando la uña del pie y se picó, tiene pus y trae muy inflamado el pie", dijo.

Muñoz también se pronunció en torno a la batalla legal que se ha iniciado por la millonaria herencia dejada por el 'Divo de Juárez'.

"Juan Gabriel tiene el testamento, lo demás es pura charlatanería. Todo lo que ha hecho Iván (hijo del cantante) es puro cuento, él no se puede quedar con nada, quiso cobrar las regalías y le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez, ¿de dónde? si está vivo, no ha podido hacer nada", remarcó.

En otro momento de la entrevista, envió una mensaje a Iván y a su esposa Simona.

"Iván no has cumplido el trato con Alberto, lo has abandonado y usted Simona no se meta con Alberto ya, no le vamos a decir nunca en dónde está y aunque usted amenazó que lo va a encontrar, nunca lo va a encontrar”, subrayó.

Esta no es la primera vez que el ex representante de Juan Gabriel asegura que el cantante mexicano está vivo. Durante el lanzamiento de su libro "Juan Gabriel y yo después de la muerte", también aseguró lo mismo.



Joaquín Muñoz, ex representante de Juan Gabriel en entrevista con "Intrusos" asegura que el cantante está vivo. (Video: YouTube)

Cabe señalar que Juan Gabriel falleció a los 66 años el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto​ en Santa Mónica, California, Estados Unidos, mientras desarrollaba su gira "México es todo".