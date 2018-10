Selma Blair, actriz estadounidense de recordadas participaciones en filmes como "Crueles intenciones", "Legalmente rubia" y "Hellboy", fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Ella misma lo contó en un sentido pronunciamiento en Instagram.

En la publicación, la estrella de 46 años contó que se enteró de su enfermedad en agosto, aunque "probablemente haya tenido este mal incurable durante 15 años".

Selma Blair, quien se encuentra trabajando en "Another Life" de Netflix, agradeció el apoyo que viene recibiendo de sus colegas en la producción para continuar su vida con normalidad.

"Me mete las piernas en los pantalones, me pone la parte superior de la cabeza, me abotona los abrigos y me ofrece un hombro para sostenerme. Tengo #multiplesclerosis", relató la actriz en la publicación de Instagram en referencia a su vestuarista en la ficción.

Blair también agradeció a los productores de Netflix por la comprensión, ya que pese a su condición tiene un buen trabajo.

"Me caigo a veces. Dejo caer cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está preguntando para obtener instrucciones de un GPS roto. Pero lo estamos haciendo. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda", señaló

La actriz americana culminó su mensaje en Instagram confesando que ha recibido el apoyo de muchos amigos y compañeros de trabajo, pero, aunque es abrumador al inicio, ella está bien: "Estoy en medio de todo, pero espero darle algo de esperanza a los demás. E incluso a mí misma".

Selma Blair no es la única celebridad que ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Jack Osbourne compartió su diagnóstico en 2012.