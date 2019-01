Roma: Alfonso Cuarón revela la anécdota que vivió cuando conoció a Yalitza Aparicio

En entrevista al programa " The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Alfonso Cuarón reveló la anécdota que vivió cuando conoció a Yalitza Aparicio, la protagonista de "Roma". El video está disponible en YouTube.

"Ella había terminado de estudiar para convertirse en actriz. Realmente no estaba interesada. Su hermana fue quien la incentivó a hacer el casting. Fue a la Ciudad de México para conocerme, pero no sabía quién era yo... así que tuvo que buscarme en Google. [Cuando me conoció] Ella no creyó que se tratara de mí porque me veía más gordo en las fotografías", recordó el cineasta.

El relato del mexicano no quedó ahí. El director contó, además, como fue cerrar el trato de contratar a Yalitza para el papel de Cleo, para Roma.

"Y cuando le ofrecí que hiciera el trabajo, ¿sabes qué me dijo? ‘No tengo nada mejor que hacer, así que hagámoslo’", evocó Cuarón en medio de algunas risas de los presentes en la entrevista.

Cabe destacar que Yalitza Aparicio, licenciada en educación preescolar, se encontraba a la espera del resultado a un examen para ejercer como maestra docente, cuando Cuarón le propusó interpretar a la protagonista de "Roma", un papel inspirado en la nana del realizador.

Sobre este primer encuentro entre Cuarón y Aparicio, Yalitza declaró en otra entrevista lo siguiente: "Cuando conocí a Alfonso fue en México y la verdad no sabía quién era. Cuando nos recibió Gabriela (Rodríguez), la productora, nos dijo el nombre del director. Solamente investigué las fotos para que en el momento que llegara lo pudiera reconocer y cuando lo vi creo que no investigué suficiente... Ya después me di cuenta de toda la experiencia que tenía", declaró la mexicana.

Yalitza, originaria de Oaxaca, un estado del sur de México, contó también sobre el temor que sintió tanto ella como su familia cuando estaba por decidirse a viajar a la capital para presentarse al cásting de Roma.

"Solo se mencionaba que iba a ser una película grabada en el estado de México y en Ciudad de México. Mi familia se opuso en un momento a que yo asistiera y se me dio esta oportunidad de ir acompañada de mi mamá en todo momento para hacer de lado esa idea de que se trataba de tráfico de mujeres, pues desafortunadamente eso es algo común en varias comunidades".