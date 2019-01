"El embarcadero": 10 curiosidades de la nueva serie del creador de "La casa de papel"

¿Es posible amar a dos personas a la vez? La nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de la exitosa ficción "La casa de papel", nos invita a hacernos esta pregunta. "El embarcadero" cuenta la historia de un triángulo amoroso que, lejos de ser la clásica versión cinematográfica, busca romper esquemas del amor bajo los estándares cómo lo conocemos.

El actor español Álvaro Morte regresa a la pantalla chica, tras su personaje - El profesor - en "La casa de papel". Él junto a Verónica Sánchez e Irene Arcos forman el triángulo amoroso de "El embarcadero".

Alejandra (Sánchez) es una arquitecta con mucho futuro en su carrera profesional, que ve su vida destruida tras la muerte repentina de su esposo, Óscar (Morte). Lo peor llega cuando se entera que por muchos años el amor de su pareja fue compartido con Verónica (Arcos), una mujer que completamente distinta a ella.

► "El embarcadero": mira el tráiler de la nueva serie del creador de "La casa de papel"

► "El embarcadero": hora y canal para ver la nueva serie del creador de "La casa de papel"

► “El embarcadero”: tráiler, fecha de estreno, personajes y todo sobre el nuevo drama de Álvaro Morte en España



El Comercio viajó hasta Valencia, España, lugar donde se rodaron escenas de "El embarcadero". Conversó con los creadores y protagonistas de la ficción. Aquí 10 curiosidades sobre este 'thriller emocional':

1. Álvaro Morte aceptó el papel sin saber de qué se trataba

El actor español Álvaro Morte reveló durante un conversatorio realizado en el Spai Rambleta, en Valencia, que aceptó el papel de Oscar sin saber de qué se trataba. "Álex Pina me llamó y me dijo si quería ser parte de 'El embarcadero'. Yo dije que sí sin saber de qué iba. Al minuto siguiente comentó que mi personaje estaría muerto", recordó.



Escenas de la serie española "El embarcadero". (Foto: Movistar+)

2. Álvaro Morte tuvo conflicto interno

Morte contó que no fue un personaje sencillo de interpretar, pues tuvo un conflicto interno al crear su nuevo rol. "A mí me resultó muy difícil entender cómo una persona puede querer a dos a la vez. Lo entendí cuando descubrí que no las quiere igual. Las quiere de forma equivalente, de distinta manera. Porque cada una le da algo diferente y no puede vivir sin alguna de esas partes", indicó en el conversatorio.



Álvaro Morte reveló que tuvo conflicto interno con su personaje. ( Video: Patricia Castañeda / El Comercio)

3. Crecimiento de personajes

Durante el conversatorio en Valencia previo a su estreno en España, el creador de la serie "El embarcadero" comentó el gran crecimiento que tienen los personajes en la ficción. "Todos los personajes evolucionan. Lo que le pasa a Alejandra (Verónica Sánchez) es brutal. Sale fortalecida en su personaje, en su vida", dijo.



El creador de la serie "El embarcadero", Álex Pina, habla sobre los personajes de la ficción. (Video: Patricia Castañeda / El Comercio)

4. Prejuicios

Esta serie, según sus creadores, busca cuestionar los juicios de la sociedad, y mostrar una cara distinta del amor. "Tenemos todos unos juicios judeocristianos. Esta serie los cuestiona", indicó el creador de la ficción.



Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos son los protagonistas de El embarcadero (Foto: Movistar)

5. Escribir el guión fue complicado

Esther Martínez Lobato comentó durante el conversatorio lo difícil que fue escribir el guión junto a todo su equipo. La creadora indicó que no quería caer en clichés y que por eso hubo mucho debate a la hora de armar los guiones.



Óscar (Álvaro Morte) y Alejandra (Verónica Sánchez). (Foto: Movistar+)

6. Paisajes de Valencia

La serie “El embarcadero” muestra las dos versiones de la ciudad de Valencia. Una moderna en la que se ve La Ciudad de las Artes y las Ciencias en todo su esplendor; y otra natural, en la que la belleza del Parque natural de la Albufera resalta y roba el show.



Parque natural de la Albufera. (Foto: Patricia Castañeda)

7. El final se sabe desde que inicia la historia

La showrunner y guionista Esther Martínez Lobato reveló antes de empezar hacer crecer la historia de "El embarcadero" ya conocían el final de esta. Además, indicó que solo tendrá dos temporadas. La segunda se estrenará antes de enero del 2020.

Álex Pina y Esther Martínez Lobato en el conversatorio sobre El embarcadero" (Foto: Movistar +)

8. Personajes empáticos

Es muy fácil ponerse en lado de la esposa y odiar a la amante; u odiar al hombre canalla que las engañó. Sin embargo, estos personajes están tan bien armados que será difícil tomar posta solo por uno de ellos.

Verónica (Irene Arcos) junto a Alejandra (Verónica Sánchez) en "El embarcadero". (Foto: Movistar)

9. Grabación

La grabación duró al rededor de ocho meses y estuvo dividida entre las bellas calles de una moderna Valencia y la zona protegida del Parque natural de la Albufera. Los interiores se hicieron en Madrid, lugar sede de Vancouver Media.

Alejandra (Verónica Sánchez y Katia (Marta Milans). (Foto: Movistar+)

10. Cecilia Roth

​La argentina Cecilia Roth fue una de las pocas intérpretes que no pasó por un casting. Según contaron los showrunners, querían a una actriz con su perfil para que la ficción tuviera momentos hilarantes y no solo sea thriller dramático.

Cecilia Roth en la serie "El embarcadero". (Foto: Movistar +)

EL DATO:

En Latinoamérica, "El embarcadero" llegará a Movistar Series el domingo 24 de febrero. También estará disponible mediante la app Movistar Play.