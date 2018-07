Emmy 2018 EN VIVO: sigue aquí el anuncio de nominados a los premios

La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunciará este jueves en vivo a los nominados a los premios Emmy 2018, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

El anuncio de los nominados se podrá seguir a través de la web oficial de los Emmy anunciará el jueves 12 de julio a las 08.25 horas de Los Ángeles (15.25 horas GMT, 10:25 horas de Perú, México ).

Se espera que este año, "Game of Thrones", la serie más premiada en la historia de los Emmy, recupere su corona en los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla, pues en 2017, debido al retraso de su séptima temporada, no fue postulada.

La superproducción de HBO es una clara favorita para situarse entre las aspirantes a Mejor serie dramática de los Emmy 2018 junto a "The Handmaid's Tale", "Westworld", "The Crown", "The Americans" o "Stranger Things 2".



En la categoría de mejor comedia, después de tres años de dominio de "Veep", la ausencia en esta edición de la serie protagonizada por Julia Louis-Dreyfus da esperanzas a potenciales nominadas como "Atlanta", "GLOW", "Barry", "Silicon Valley" o "The Marvelous Mrs. Maisel".

Por otro lado, "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", "Godless", "The Looming Tower" o "Genius: Picasso" destacan en las quinielas para ser nominadas a mejor serie limitada, un formato que atrae cada vez más al público tal y como demostró el rotundo éxito en 2017 de "Big Little Lies".



Estas son las categorías que se anunciarán en vivo en los premios Emmy 2018:

Mejor serie dramática

Mejor serie de comedia

Mejor serie de edición limitada

Mejor película para TV

Mejor actor principal en serie dramática

Mejor actriz principal en serie dramática

Mejor actor de reparto en serie dramática

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Mejor actor de comedia

Mejor actriz de comedia

Mejor actor de reparto en comedia

Mejor actriz de reparto en comedia

Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV

Mejor actor de reparto en serie de edición limitada/ película para TV

Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

Mejor actriz de reparto en serie de edición limitada/ película para TV



