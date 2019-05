"Game of Thrones" 8x06: ¿Jon Snow vs Daenerys Targaryen?

¿Jon Snow vs Daenerys Targaryen al final de Game of Thrones? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que la población de King’s Landing (Desembarco del rey) se rindió ante la llegada de Daenerys Targaryen junto a su dragón y su ejército, la ‘Reina dragón’ desató el infierno en la ciudad, incineró a miles, y por todo lo que sucedió, a Jon Snow no le quedaría más que detenerla por más que se trate de la mujer que ama con todo su corazón.

Los eventos del penúltimo episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" configuraron un final que enfrentaría a Jon con Daenerys. Después de todo, el hijo de Aegon Targaryen y Lyanna Stark fue testigo de la carnicería emprendida por su reina. El reino ya había hecho sonar las campanas de la ciudad, pero eso no le importó a ‘Dany’. Ella simplemente quería destruir todo, sin importar si en el camino asesinaba a inocentes.

Por su descendencia Targaryen, sobre Daenerys siempre se ha dicho que habría heredado la enfermedad de la locura, la misma que consumió a su padre y a muchos de sus antepasados, y por lo acontecido en la capital, parece que la enfermedad la atrapó en el peor momento. ¿Qué otra explicación podría haber para tanto infierno? Daenerys se convirtió en el vivo reflejo de su padre, para quien la única solución era quemarlos todos. Por más forzado que parezca, "Game of Thrones" ha construido su última etapa sobre esta premisa.

Si bien podría entenderse una crisis nerviosa de la reina por todo lo que ha perdido, incluidos el dragón Rhaegal y Missandei, su mejor amiga, sus acciones en King’s Landing ahora la ubican en un lugar de no retorno, a partir del cual Jon sería obligado a actuar. De hecho, si Daenerys quiere ir más allá, incluso podría intentar matarlo junto a su familia, debido a que el Norte ya evidenció que no está dispuesto a seguir siendo una región más controlada por el reino. ¿Jon se dará cuenta de este escenario?

Como Jon Snow es hijo legítimo de Rhaegar Targaryen, tiene aún más derechos que Daenerys sobre el Iron Throne (Trono de Hierro) y podría reclamar el trono en lugar de su tía para procurar un reinado justo y mesurado. Después de ‘The Bells’ (8x05), ya debería haber aceptado que no puede renunciar a su destino. Varys dio su vida por esa posibilidad. Tyrion también ya debe haber aceptado que Daenerys dejó de ser la indicada para sentarse en el trono. A Jon no le queda más que responder a tanta muerte, a tanta destrucción.

Sin embargo, ¿realmente será así? Esto es "Game of Thrones". Lo que debería ocurrir casi nunca ocurre y la ‘Reina loca’, como ya es llamada Daenerys Targaryen, podría triunfar al menos sobre Jon Snow, a quien ya reconoció como traidor desde que compartió el secreto de su origen con su hermana Sansa. Además, como 'hijo' de Ned Stark, Jon incluso podría cometer el error de intentar hablar con ella, algo que podría costarle la vida aún más rápido.

Eso sí, el factor Arya Stark está cerca.

El final de "Game of Thrones" será emitido el próximo domingo 19 de mayo por HBO a nivel mundial.

