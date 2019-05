"Game of Thrones" 8x06: ¿qué pasó con Bran Stark en el capítulo final de la serie?

"Game of Thrones" culminó su emisión para la televisión con el capítulo 6 de su octava y última temporada. Luego de años de espera, teorías y filtraciones, los fans ahora pueden descansar en paz tras revelarse el verdadero final de la serie de HBO, en donde Bran Stark tuvo un papel importante para su cierre.

Lastimosamente, a tan solo horas del estreno, cientos de usuarios invadieron las redes sociales con opiniones negativas sobre la decisión de los guionistas, criticando la falta de creatividad al dar un final tan "mediocre" a una serie que muchos siguieron durante tantos años.

¡ATENCIÓN! Más adelante habrá spoilers del final de "Game of Thrones", lo que pasó dentro del episodio y se hará un énfasis en lo que sucedió con Bran Stark para explicar por qué fue tan importante al final del capítulo.

¿Qué pasó con Bran Stark?

Luego de que Daenerys quemara todo King's Landing y revelar su verdadera naturaleza tiránica, Tyrion Lannister renunció como su consejero principal. Acorralado en la cárcel, tuvo lo que iba a ser su última conversación con Jon Snow, en donde le explicó que ella no era la reina que Westeros necesitaba.

Ante esto, Jon Snow tuvo una gran batalla interna que culminó en el asesinato de su amada. Daenerys cayó con el corazón atravesado por la espada de Jon, dejando a King’s Landing sin un ocupante al trono que reinaría los 7 Reinos.

Con Tyrion y Jon apresados por los 'Inmaculados', ¿quién podría gobernar todo Westeros ahora que Daenerys había muerto? Para responder esta pregunta se reunieron los gobernantes de cada nación y debatieron este tema a la vez que decidían qué hacer con Tyrion y Jon.

Al final, por recomendación del último Lannister vivo, Bran fue elegido democráticamente para reinar los 6 Reinos y fue bautizado como "Bran El Roto", ya que Winterfell se mantendría independiente a manos de Sansa Stark. Él aceptó esto y eligió a Tyrion como su 'Mano', para aconsejarlo en el futuro y tomar las mejores decisiones.

Si bien esto él no lo aceptó al inicio, ni tampoco Grey Worm quien quería justicia, Bran justificó esta decisión comentando que pasaría el resto de su vida enmendando sus errores en lugar de morir ejecutado y dejar todo igual a como estaba.

¿Qué pasará ahora con Bran Stark?

Game of Thrones 8x06: ¿qué pasó con Bran Stark en el capítulo final de la serie? (Foto: HBO)

"Game of Thrones" no continuará su emisión en la pantalla chica, pero los libros de George R. R. Martin aún no culminan así que podría haber un futuro más allá de lo que mostró la serie en la televisión.

El autor podría continuar la recomendación de hacer a Bran rey de Westeros, ya que como el 'Cuervo de los Tres Ojos' él podría tomar las mejores decisiones a futuro al conocer todo lo que sucedió en el pasado. A su vez, gracias a sus poderes sobrenaturales, podría estar enterado de todo lo que sucede en su territorio.

¿Sería un buen rey? La respuesta a esto es incierta, pero como él nunca quiso ser un gobernante ni tener a su recado ningún tipo de sentimiento hacia otros, su reinado estará caracterizado por la imparcialidad y la justicia que solo alguien con su visión podría dar.