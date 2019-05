"Game of Thrones": Isaac Hempstead-Wright se pronuncia sobre el desenlace de Bran Stark

El capítulo final de "Game of Thrones" estuvo acompañado de lágrimas y un desenlace que pocos fanáticos se esperaban. El último episodio resolvió la disyuntiva que la ficción de HBO viene planteando desde su estreno, hace 8 años: ¿Quién se quedó con el Trono de Hierro?

Hay un nuevo rey y se trata de nada más y nada menos que de Bran Stark, el personaje interpretado por el actor Isaac Hempstead-Wright. ¿Cómo recibió esta noticia el artista? ¿Cuál fue su primera reacción al leer el guion del capítulo? Te contamos todos los detalles en esta nota.

"Game of Thrones": Bran Stark fue elegido rey tras la muerte de Daenerys Targaryen. (HBO)

"De verdad pensé que se trataba de una broma. Una especie de guion falso que los creadores [David Benioff y D.B. Weiss] habían enviado a todos los actores en el que decía que cada uno de sus personajes se quedaba con el trono. Buena broma... Ah no, esperen. ¿Esto es verdad?", describió Hempstead-Wright.

No obstante, el actor tenía claro que este desenlace no le iba a sentar bien a gran parte de la audiencia. Él contó: "No todos serán felices. Es tan difícil terminar una serie tan popular como esta sin molestar a algunas personas. La gente se va a enojar. Muchos corazones rotos. Va a haber una muchos corazones rotos. Es algo agridulce, tal y como George RR Martin quería que fuera. Un final apropiado para esta saga tan épica".

Aunque Hempstead-Wright se siente satisfecho con el final, él bromeó con la idea de que hubiera preferido la muerte de su personaje. "Con una cabeza explosiva o algo así [...] Él será un buen rey. No se puede discutir con Bran, lo sabe todo", agregó.