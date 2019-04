"Game of Thrones" volvió con su misterio más antiguo | SPOILERS

Los paralelismos entre los episodios 1x01 y 8x01 de "Game of Thrones" son obvios, pero hay uno al que no se le presta suficiente atención; no solo en este episodio, sino desde las primeras temporadas. Se trata de un misterio de larga data y no nos referimos al parentesco de Jon Snow.

En la primera secuencia de la serie, un ranger de la Guardia de la noche encuentra a víctimas de los Caminantes Blancos dispuestos de un modo... especial.

Primera sangre. Foto: HBO. hbo

¿Notas algo raro? De no ser así, entonces veamos esos mismos cuerpos desde otra perspectiva:

Al parecer, los Caminantes Blancos tienen mucho tiempo libre. Foto: HBO. hbo

En la tercera temporada volvimos a ver algo así, pero con caballos en lugar de personas. En irónicas palabras de Mance Rayder, es el trabajo de unos "artistas":

Espiral de violencia. Foto: HBO. hbo

Tuvieron que pasar tres temporadas más para que "Game of Thrones" muestre, nuevamente, el patrón. El símbolo reaparece en la sexta temporada, pero no como un macabro mensaje de cuerpos. Vemos que los Niños del bosque tienen piedras dispuestas en forma de espiral al rededor de un Árbol Corazón.

¿El origen de todo? Foto: HBO. hbo

¿Qué podemos concluir de esto? Nada, solo especular que el Rey de la noche y sus servidores, como si se tratara de una venganza contra los Niños del bosque, utilizan su simbología para transmitir un mensaje no de armonía con la naturaleza, sino de muerte. Una profanación a la historia, el insulto a una civilización ya extinta.

En el regreso de "Juego de tronos" con su octava temporada, este símbolo regresa. En los minutos finales, el joven Ned Umber aparece empalado en un muro de Last Hearth; a su alrededor se extiende una espiral de extremidades cercenadas.

"Esto ya se ha visto antes". Foto: HBO. hbo

¿Por qué volver a este símbolo? ¿Solo para reforzar los ya mentados paralelismos? ¿O acaso el Rey de la Noche intenta comunicarse con los personajes? De ser esto último, se trata de esfuerzos en vano; pues la ruta de cadáveres que ha dejado es un mensaje mucho más efectivo.

El niño empalado tampoco es algo aleatorio, pues en el episodio piloto una niña es la que conoce el mismo final.

Foto: HBO. hbo

De todas formas, no puedo dejar de pensar en el símbolo. Y en los gritos del zombie Ned Umber. Y luego en el fuego que envuelve su cuerpo. Quedan cinco episodios en la serie, partes de un todo en las que podríamos o no obtener una respuesta acerca de la espiral.

O tal vez este símbolo no signifique nada salvo un hueso para que los fans más obsesivos muerdan durante los próximos días hasta el estreno del segundo episodio.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "Game of Thrones" todos los domingos por la noche en HBO y la app HBO GO.