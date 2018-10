La temporada final "The Big Bang Theory" no alejará a la actriz Kaley Cuoco de la televisión. La estadounidense ya tiene un nuevo proyecto que la tiene muy ilusiona, según reveló en la Comic Con de Nueva York y en su cuenta de Instagram. Ella prestará su voz a Harley Quinn en la nueva serie animada de DC Universe.



Durante la Comic-Con de Nueva York, la actriz indicó que se estrenará en 2019 y que será para un público adulto debido a la violencia y al vocabulario. Kailey Cuoco no solo es la protagonista, sino también productora ejecutiva del proyecto.



En su cuenta de Instagram la estrella de Hollywood decidió compartir un video en el que ya se ve caracterizada como Harley Quinn. En este corto presenta a su personaje y se burla de "Deadpool" indicando que este dibujo animado sí saldrá al aire no como el del personaje de Marvel.



Además, en Instagram compartió cómo el proceso del dibujo de su personaje. Este estuvo basado en su anatomía y forma del rostro.

La actriz Margot Robbie iba a estar a cargo de la voz del personaje Harley Quinn como para seguir con la línea de su interpretación cinematográfica en "Escuadrón Suicida", sin embargo, debido a sus compromisos de trabajo, el papel recayó en Cuoco, quien está visiblemente emocionada con esta nueva aventura.



"Esto ha sido la cosa más más arriesgada, más oscura que he hecho en mi carrera. He maldecido y gritado más de lo que creo que alguna vez he hecho, y ha sido explosivo. Es muy liberador", dijo la actriz estadounidense para USA Today .