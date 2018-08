"Like, la leyenda": Anna Iriyama, de AKB48 a Televisa | FOTOS

La serie mexicana "Like, la leyenda" está cada vez más cerca y uno de los temas más comentados de la producción es el elenco multinacional que la conforma, pues hay actores de varios países de Latinoamérica. También está Anna Iriyama, proveniente de Japón.

Iriyama es una 'idol' de la agrupación AKB48, la cual es un auténtico fenómeno de masas en tierras niponas. El fichaje de la joven por parte de "Like, la leyenda" ha sido visto por muchos como una muestra de la ambición del proyecto, que busca repetir el éxito que tuvo "Rebelde" años atrás.

La artista japonesa de 22 años inició su carrera artística en 2010, cuando hizo su primera audición para ingresar a AKB48. Tras pasar previamente por las secciones para aprendices de la agrupación, Iriyama se convertiría en integrante fija un año más tarde.

Paralelamente a su carrera musical, Anna Iriyama ha tenido numerosas apariciones televisivas, en producciones como "Majisuka Gakuen" y "Crow's Blood". Entre los largometrajes en los que ha trabajado están "Ao Oni" y "Ai Ai Gasa".

"Like, la leyenda" será el primer trabajo actoral de la artista fuera de su país. En la serie mexicana, la 'idol' interpretará a una joven japonesa llamada Keiko, quien ha llegado al Life Institute of Knowledge and Evolution (LIKE) para perseguir sus sueños.

- MÁS DATOS -

"Like, la leyenda" se estrenará el 3 de septiembre y Pedro Damián es el encargado del proyecto. Se trata del mismo productor de "Rebelde", telenovela juvenil basada en la producción argentina "Rebelde Way".

AKB48 es una agrupación de j-pop conformada por adolescentes y jóvenes que se hizo famosa por el concepto de "artistas que los fans pueden conocer en persona". AKB48 tiene varios subgrupos en los que se reparten sus integrantes y cuenta con su propia sala de conciertos en Tokio, donde habitualmente se presenta.