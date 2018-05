Luis Miguel: realidad vs. ficción en la entrevista con Verónica Castro

En la tercera entrega de "Luis Miguel, la serie", producción de Netflix, se recordó la entrevista que, en los años 80, Verónica Castro mantuvo con el cantante mexicano.

Durante la escena de la ficción de Netflix, el artista recibe una llamada sorpresa de Lucerito, actriz muy ligada los inicios artísticos del intérprete de "No culpes a la noche". Juntos protagonizaron la telenovela "Fiebre de amor".

Antes de conocer que la mujer que lo esperaba en la línea telefónica era Lucerito, Luis Miguel se mostró emocionado, pues creyó que se trataba de su madre. La tristeza llegó cuando se dio cuenta que estaba equivocado.

En la escena también aparece Alejandro Basteri (hermano de Luis Miguel) detrás de cámaras, observando la entrevista desde lejos.

LA VIDA REAL

En la vida real, la entrevista que el intérprete de "No culpes a la noche" mantuvo con Verónica Castro giró en torno a la madre desaparecida del artista mexicano.



"Extraño mucho a mi madre, el cariño de una familia no se puede perder por nada. Me contacto con ellos, pero no con frecuencia", comentó Luis Miguel.

"Mi carrera me roba todo el tiempo, pero no me arrepiento porque es un sacrificio y más adelante le dedicaré tiempo a mi familia.... Esta carrera es difícil, pero no la cambio por nada", añadió.

Luis Miguel también negó los rumores de una supuesta paternidad. "Todavía no soy papá, se inventan muchas cosas sobre mí", dijo.

Luis Miguel en entrevista con Verónica Castro. (Video: YouTube)