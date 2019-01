RuPaul's Drag Race: Latrice Royale volvió a "All Stars 4" y eliminó a una de las favoritas

En el episodio número 6 de "RuPaul's Drag Race: All Stars 4", las reinas que fueron eliminadas durante el reality volvieron para asegurarse un lugar en la competencia. Solo Latrice Royale pudo regresar, y en el episodio número 7, la experimentada drag queen elimina a una de las favoritas de los fans: Valentina.

En el capítulo titulado "Queens of Clubs", el reto para las concursantes es trabajar en grupo para crear un concepto de club nocturno. Latrice Royale, como la última en integrarse al grupo, se le da la oportunidad de crear tres equipos, y luego se le permite unirse a la que quiera. Los grupos quedan así: Monique Heart y Monét X Change, Valentina y Naomi Smalls, y Manila Luzon, Trinity The Tuck y Latrice.

Las reinas no tardan en elevar sus ideas y aplicarlas para sorprender a los jueces Michelle Visage, Carson Kressley, y a las invitadas, la cantante Rita Ora, y la empresaria de los mejores clubs de EE.UU. y productora Susanne Bartsch.

Mientras Monique Heart, Monét X Change, Manila Luzon, Trinity The Tuck y Latrice Royale entretienen con sus conceptos, Valentina y Naomi Smalls son las débiles. Incluso Valentina admite haber dejado todo el trabajo a Naomi, ya que sus procesos creativos son diferentes a los de ella. Claramente, Valentina es nominada a ser eliminada esta semana.

Tras una pasarela inspirada en atuendos de plástico, donde Latrice y Trinity sobresalen por sus arriesgados looks, RuPaul las elige en el top para sincronizar. Valentina tiene una amistad con ambas por lo que Naomi se siente insegura sobre si la elección será justa o pesará más las relaciones que tienen ellas.

Finalmente, las reinas tienen que enfrentarse en el lip sync de "You Spin Me Round (Like A Record)", tema de Dead or Alive, donde a pesar de no haber sorprendido, Latrice gana, quizá por lo ridículo y raro espectáculo que dio Trinity, disfrazada de anciana.

Entre llantos, Latrice elimina a Valentina, quien se perfilaba como la gran favorita del reality. La drag queen latina, que se estrenará pronto como actriz en la serie de televisión "Rent", aseguró que se iba agradecida y con la corona puesta (se disfrazó de Miss Venezuela para la pasarela).

En el episodio número 8, que se estrenará el 2 de febrero en Netflix, las drag queens tendrán que inspirarse en la diva Judy Garland en un reto lleno de sorpresas.