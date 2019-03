"The Walking Dead" 9x16: la teoría de la radio y del regreso de Rick Grimes

Rick Grimes dejó "The Walking Dead" hace algunos meses en el episodio 9x05 'What Comes After', cuando un helicóptero lo rescató luego de quedar muy mal herido al explotar un puente para salvar a sus seres queridos de una inminente avalancha zombi.

Con esto, incluso el actor Andrew Lincoln habló sobre su inevitable salida, que había sido pospuesta por los guionistas hasta la novena temporada. Actualmente, AMC trabaja en algunas películas independientes que contarán la historia de Grimes, qué pasó con él y dónde ha estado todo este tiempo.

Sin embargo, algunos seguidores aún no pueden aceptar que el protagonista de "The Walking Dead" haya abandonado la serie. Por ello, una nueva teoría les ha dado una gran esperanza, ya que se relaciona con Rick, Eugene y una misteriosa radio.

La misma se basa en la acción de Eugene, que desde que comenzó la temporada continúa reparando una radio con la esperanza de establecer alguna especie de red de comunicación entre comunidades. Los más entusiastas señalan que será esta la manera que Rick Grimes entrará en acción: Eugene logrará hablar con él a través de la radio reparada.

Además de esto, se sabe que Danai Gurira dejará la serie en la temporada 10, así que este último giro podría darle la oportunidad perfecta a Michonne para ir en búsqueda de él, donde sea que esté y agregar una nueva comunidad de supervivientes a la serie.

Según Angela Kang, la 'showrunner' de "The Walking Dead", si bien durante el capítulo 15 de la actual temporada presentó una de las masacres más grandes de la serie, el final de temporada será igual o más impactante con un suceso que pocos esperan.

Por su parte, los cómics de Robert Kirkman refuerzan la idea de esta teoría. Ambos productos de entretenimiento siguen diferentes caminos, pero comparten varios momentos clave y personajes además de contar la misma historia.

En la historieta, Eugene logra reparar la radio y establece contacto con otras personas. Es Stephanie, miembro de la Commonwealth, quien habla con él. Esta comunidad tiene más de 50.000 supervivientes, una gran fuente de recursos y mucho espacio para todos.

Algunos fanáticos consideran que Georgie, quien apareció en la octava temporada, pertenece a la comunidad de Commonwealth, y Maggie se fue con ella para poder ayudarla con un nuevo grupo. ¿Y si Rick Grimes también fue allí? Eso explicaría el helicóptero. Solo esta comunidad podría gastar tantos recursos para usar un helicóptero.

Con todo esto y la confirmación de que Lauren Cohan volvería a la ficción en algún momento del futuro, ¿será esta la teoría definitiva para que Rick Grimes vuelva a "The Walking Dead"? De una u otra manera se conocerá el final de la novena temporada el próximo domingo 31 de marzo a través de Fox Premium en América Latina y de AMC en Estados Unidos.