Este es, sin duda alguna, un golpe completo para la infancia de millones de personas en el mundo y es que un video de Facebook nos hizo recordar que el día de hoy, 15 de agosto, se cumple un año más desde el estreno de la serie que atemorizó tu infancia: 'Le Temes a la Oscuridad'.

Hace 26 años, DJ MacHale y Ned Kandel tuvieron la genial idea de crear una serie con un formato único en su especie y que prometiera generar una reacción en el público, optando por el género de terror y dirigido para todo tipo de público.

'Le Temes a la Oscuridad' nace tras la unión de las dos personas reciéntemente nombradas junto con la empresa productora de Nickelodeon e inició su aventura televisiva con el programa piloto "The Tale of the Twisted Claw", primer capítulo de la serie estrenado en Halloween de 1990 en el canal canadiense YTV.

La explosión de su éxito y motivo por el que más se le recuerda, es por su estreno como serie oficial en el año 1992 en el mismo Nickelodeon (Canal 43 en muchos televisores peruanos en ese tiempo) y aquí inició el camino de terror que marcó la infancia de muchas personas.

La banda original estuvo conformada por Gary (Ross Hull), Betty Ann (Raine Pare-Coull), Kiki (Jodie Resther) Frank Moore (Jason Alishara), Kristen (Rachel Blanchard), David (Nathaniel Moreau) y Eric (Jacob Tierney). Estos confirmaron la primera 'alineación' de personajes que contaban las historias de terror al costado de la fogata.

En Perú la serie fue transmitida también por América Televisión (Canal 4), Panamericana TV (Canal 5) y también por ATV (Canal 9) pero no en un horario nocturno, sino que optaban por pasarlo a la hora de almuerzo.

Entre las historias más conocidas de 'Le Temes a la Oscuridad' estaban "La historia del taxi fantasma", "La historia del fantasma solitario", "La historia del aprendiz de brujo", "La historia del fantasma Friolento" (capítulo con Melissa Joan Hart), "Cabalgando a medianoche" y muchas otras más.

Sin duda una serie que, junto con otras como 'Escalofríos' supieron sembrar el terror en muchas de las personas en el mundo que hasta el momento recuerdan con mucho cariño a la 'Sociedad de la Medianoche' y las historias que encerraban los 30 minutos que duraba la 'vela encendida'.