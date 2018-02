Televisa informó la noche de este martes que rompió toda relación laboral con el director de cine Gustavo Loza, tras las declaraciones que realizó la actriz mexicana Karla Souza sobre el abuso sexual del que fue víctima.

A través de un comunicado, la empresa de medios de comunicación mexicana señaló que será cancelado cualquier proyecto en el que participe el director. Además, afirmó su disposición para esclarecer el caso de violación.

“Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”, reza el inicio del comunicado de Televisa emitido en Twitter.

“Queremos manifestar nuestra solidaridad con Karla Souza y la mejor disposición para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias. Televisa no tolerará conductas como la denunciada hoy”, agrega en la declaración.

La pronunciación llegó luego de que la intérprete de “How to Get Away with Murder” declarara en una entrevista televisiva para CNN en Español que fue víctima de violación sexual. En su manifestación omitió el nombre de su agresor.

Karla Souza reveló que fue agredida sexualmente por director de cine

De acuerdo con la narración de Karla Souza, el episodio empezó cuando la producción decidió alojarla a ella y al director en un mismo hotel. La situación "llegó a pasar varias noches" durante ese mes de grabación, y cuando ella no le quería abrir la puerta, él se "la cobraba" en el set: "Me empezaba a humillar frente a los demás".

Según contó la figura mexicana, el director la acosó durante todo el rodaje, al punto que terminó cediendo a sus exigencias: "Dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara y en una de las instancias, me agredió violentamente y me violó", afirmó.