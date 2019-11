Con más de siete años en el aire y 25 temporadas hasta la fecha, "Yo soy" es uno de los programas de reality peruanos más populares. Pero su longevidad ha hecho que el espacio de concursos se vea afectado con polémicas de tanto en tanto, siendo la más reciente el pedido de los familiares de Carmencita Lara a que la imitadora Roxana Alva, ganadora de la temporada 24, cese de utilizar el nombre de la cantante sin antes hacer un trato con ellos por el uso del material de su ilustre familiar.

► Elecciones 2020 y la farándula peruana: cuando los famosos quieren gobernar

Sin embargo esta no ha sido la única situación en la que "Yo soy" se ha visto salpicado por polémicas, como la que ocurrió en 2016 cuando uno de los miembros del jurado, Carlos Enrique Banderas (más conocido como 'Carloncho') fue denunciado de agresión luego de golpear con la hebilla de su correa al bailarín argentino Lucas Piro por un lío amoroso con su entonces pareja Rosángela Espinoza, situación que llevó a que fuera suspendido durante unos días del programa.

► “Yo soy”: conoce a los 25 imitadores que clasificaron a fase de conciertos

Otra polémica ocurrió durante el funeral de Luis Hernán Huaraca Ángeles, quien se ganó el cariño del público por su imitación de Luis Miguel. El cantante falleció a inicios del 2017 de un ataque al corazón, causando lamentaciones entre sus fans. Sin embargo, la situación escabrosa ocurrió lamentablemente durante su funeral, cuando una pelea entre sus familiares desató una discusión en la que se revelaron, ante las cámaras de "Amor Amor Amor", secretos de familia, incluyendo las supuestas infidelidades del finado.

Una de las polémicas más persistentes relacionadas al programa recayó en acusaciones de favoritismo a ciertos concursantes. La primera instancia que rebotó en los medios fue durante la segunda temporada del programa en 2012, cuando Patricia Palacios, la 'Marisol peruana', rechazó las críticas de Ricardo Morán a su presentación y cuestionó los criterios para las calificaciones, señalando que había una preferencia a los imitadores de artistas que no cantaban en español y amenazando con retirarse del programa.

Un año después, el imitador de Axl Rose, César Osorio, cuestionó la victoria de su rival Francisco Chávez (quien imitaba a Andrés Calamaro), indicando que este obtuvo el premio gracias a la inversión de algunas productoras.

“Yo sé que Francisco trabaja con productoras. Yo he invertido a lo mucho S/.500 y no tengo quién me apadrine…Me han ofrecido de todo, pero yo confío en el talento. Quiero hacer las cosas lo más limpio posible. Me gusta jugar sin que nadie me apoye más allá de lo normal. Me voy tranquilo porque sé cómo obré…No creo que sea algo sucio que alguien meta plata por ti”, declaró entonces Osorio al portal Terra.