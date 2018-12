BTS fue la banda más tuiteada del 2018 | FOTOS

Twitter es el mejor amigo en redes sociales del ARMY, el club de fans de los chicos de la banda coreana BTS. La pasión de este grupo es tanta que, en 2018, convirtió a estas estrellas en la banda más tuiteada del año.

La agrupación coreana BTS se convirtió en la banda que más veces ha sido tuiteada a lo largo del 2018, superando a otros famosos como Ariana Grande, Lady Gaga, Taylor Swift o LeBron James.

Según el registro que realiza anualmente la plataforma Twitter, BTS superó todas las cifras del año a nivel mundial, mientras que Jimin, integrante de la agrupación, está entre las diez primeras celebridades más tuiteada del año.

En Twitter, BTS cuenta con más de 17.2 millones de seguidores, y su publicación que ha sido compartida más veces fue la que compartieron realizando el recordado “KikiChallenge”, canción de Drake que se volvió viral.

A continuación, la lista oficial de lo mejor de Twitter en 2018:



Las celebridades más tuiteadas:

1.- BTS

2.- LeBron James

3.- Kanye West

4.- Drake

5.- EXO

6.- Ariana Grande

7.- Cardi B

8.- Beyoncé

9.- Jimin

10.- Nicki Minaj

Los músicos más tuiteados:

1.- BTS

2.- Kanye West

3.- Drake

4.- EXO

5.- Ariana Grande

6.- Cardi B

7.- Beyoncé

8.- Jimin

9.- Nicki Minaj

10.- Rihanna

Los movimientos más tuiteados:

1.- March For Our Lives

2.- Protestas NFL

3.- Students Stand Up

4.- Me too

5.- Black Lives Matter

Las películas más tuiteadas:

1.- Black Panther

2.- The Avengers: Infinity War

3.- The Incredibles 2

4.- Star Wars: The Last Jedi

5.- Deadpool 2

6.- Love, Simon

7.- A Wrinkle in Time

8.- Jurassic World: Fallen Kingdom

9.- Crazy Rich Asians

10.- The Shape of Water

Los streamings más tuiteados:

1.- 13 reasons why

2.- Stranger Things

3.- Black Mirror

4.- Queer Eye

5.- The Handmaid's Tale