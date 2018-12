Conoce a las mujeres más poderosas en el mundo del entretenimiento, según Forbes

Forbes ha dado a conocer el listado de mujeres más poderosas alrededor del mundo. A partir de ella, formuló también un top con las mujeres más influyentes en la industria de los medios y el entretenimiento, compuesta por 16 féminas que destacan en distintos rubros.

Oprah Winfrey, Priyanka Chopra, Beyoncé y Anna Wintour son algunas de las destacadas más conocidas en los medios. Sin embargo, la preciada lista de Forbes también incluye a mujeres talentosas que se encargan de hacer la 'magia tras bambalinas'.

Ejemplo de ello son mujeres como Shonda Rhimes, creadora del fenómeno mundial de la serie Grey's Anatomy; Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm (productora detrás de Jurassic Park, Star Wars e E.T.) y Zanny Minton Beddoes, periodista y primera redactora jefe del conocido diario The Economist.

Conoce aquí la lista completa de las mujeres más poderosas en los medios y el mundo del entretenimiento según Forbes:

1. Oprah Winfrey: periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresariay filántropa. Sus ganancias ascienden a los 3 billones de dólares anuales.



2. Shari Redstone: Vicepresidenta de la cadena de televisión CBS y del conglomerado de medios estadounidenses Viacom.



3. Bonnie Hammer: empresaria estadounidense y ejecutiva de redes. Actualmente es la presidenta de la cadena de televisión NBC.



4. Donna Langley: reconocida productora de cine y directora actual de Universal Pictures, estudio que cuenta con éxitos mundiales como la saga Rápidos y Furiosos.



5. Anna Wintour: escritora, periodista, directora creativa y editora jefe de la revista Vogue. Wintour es reconocida por Forbes como una de las mujeres que se comprometió en la lucha de causas como el movimiento #MeToo.



6. Beyoncé: cantante, modelo, diseñadora y empresaria estadounidense. Para su portada en Vogue, aprovechó el poder creativo que le otorgaron para contratar al primer fotógrafo afroamericano que grabara una portada en la historia de la revista.



7. Dana Walden: empresaria estadounidense directora ejecutiva de FOX, y presidenta de Disney TV Studios y ABC Entertainment.



8. Katharine Viner: periodista británica y primera editora jefe del diario The Guardian.



9. Taylor Swift: cantante y mujer más joven incluida en la lista (28 años). Participa continuamente en shows benéficos y ha sido acreedora del premio al Artista del Año de los AMA's.



10. Zanny Minton Beddoes: periodista británica y primera redactora jefe de The Economist. Comenzó a trabajar para la revista en 1994 como corresponsal.



11. Kathleen Kennedy: productora de cine y presidenta de LucasFilm. En su mando, logró el casting más incluyente de Star Wars hasta el momento, convirtiendo a Kelly Marie Tran en la primera mujer de color en tener un papel principal en la millonaria franquicia.



12. Shonda Rhimes: guionista, productora y directora de éxitos como Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder.



13. Arianna Huffington: fundadora y CEO de la web The Huffington Post. De manera constante promueve la inclusión de la mujer en las actividades empresariales y de medios, dando a conocer también las historias de mujeres exitosas en el mundo.



14. Serena Williams: jugadora de tenis profesional. Hasta hoy, ha ganado 23 títulos individuales en torneos Grand Slam.



15. Shobhana Bhartia: presidenta y directora editorial de Hindustan Times Group, una de las casas de periódicos y medios de comunicación más importantes de la India.



16. Priyanka Chopra: actriz, cantante y filántropa de la India. Ganó el título de Miss Mundo en el año 2000 y es embajadora de Buena Voluntad de Unicef desde el 2010.