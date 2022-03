Con tan solo 22 años, Ximena Rodríguez ya sabe lo que quiere en la vida: ser una exitosa y reconocida actriz, una mujer totalmente independiente y formar una amorosa familia. El que haya nacido con Síndrome de Down, nunca fue ni será un impedimento para que pueda cumplir sus sueños. “Yo nací con Síndrome de Down porque Dios me hizo así y me siento feliz como soy”, afirma con confianza. Con una sonrisa pícara y una personalidad efervescente, Ximena cuenta cómo fue que llegó a participar en la película que ya está en todos los cines del Perú, “¿Quién dijo Detox?”; además de confesar su gusto por los TikTok’s, su experiencia en el amor, entre otras preocupaciones típicas de su generación. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, conocemos un poco más de Ximena, quien ya se posiciona como una de las actrices de la nueva generación.

Sus inicios como actriz

“Hola, mi nombre es Ximena Rodríguez y soy actriz, modelo y autogestora de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down”, dijo al presentarse con seguridad y una amable sonrisa en el rostro. Ximena se describe como una persona entregada, cariñosa y con una increíble personalidad que destaca a donde sea que vaya, pues tener Síndrome de Down nunca la detuvo .

Tener Síndrome de Down nunca detuvo a Ximena Rodríguez, pues hoy se ha convertido en una de las jóvenes promesas con un brillante futuro en el mundo de la actuación. (Fotos: archivo El Comercio)

Desde muy pequeña se inició en el mundo artístico, donde descubrió que su vocación era la actuación. “La actuación me encanta. Antes de trabajar, mi mamá me metía en varios talleres y uno de ellos fue la actuación. Un taller que era también para personas con Síndrome de Down como yo y me acostumbré porque soy una chica a la que le inspira ser actriz, que demuestra su amor y la pasión por el teatro. Me sentí como en casa”, cuenta. Además, agrega orgullosa, que incluso a los pocos días de nacida estuvo en una telenovela, y aunque fue una escena pequeña, se enorgullece de haber estado junto a famosas actrices peruanas como Gianella Neyra, entre otras.

Al llegar a la adolescencia, Ximena probó los escenarios teatrales. En el 2019, debutó como actriz en el Teatro La Plaza con la obra ‘Hamlet’. “Me siento feliz, contenta. Conocí a varios chicos ahí y también encontré el amor”, revela Ximena. Posteriormente, junto a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, participó en la obra de teatro “Corre conmigo”, la cual recaudó fondos para ayudar a más personas con la misma condición.

Su primera película

Ahora, la joven actriz se encuentra en medio de las promociones de ‘¿Quién dijo Detox?’, película peruana que hace poco llegó a todos los cines a nivel nacional. “Me sentí como en casa, como que es mi lugar y me hizo sentir especial”, comenta Ximena en torno a los sentimientos y emociones que la embargaron al mostrar su faceta como actriz ante todo el mundo. En “¿Quién dijo Detox?” Ximena interpreta a la hermana menor de Connie (Luciana Blomberg), una chica audaz con una pasión por el baile y el gusto por los TikTok’s, como la propia Ximena en la vida real.

Como cualquier otra joven que sueña con ser actriz, Ximena tiene muy claro quiénes son sus modelos a seguir. “Yo admiro a todo el mundo. Aunque mis actores favoritos son Luciana Blomberg y Andrés Vílchez. Los admiro bastante, son muy emotivos cuando están en una telenovela. Me siento increíble al verlos, yo quiero ser como ellos. En la película los llegué a conocer, me sentí feliz, contenta”, afirma.

La familia, su mayor apoyo

De acuerdo a Ximena, el apoyo de la familia es fundamental para que una persona con Síndrome de Down pueda desarrollarse en la sociedad, tenga confianza y pueda ser feliz . Por eso, menciona con dulzura a aquellos que están a su lado y la apoyan en su recorrido por cumplir su sueño de convertirse en actriz: “Me siento feliz porque mis amigos y mi familia me apoyaron bastante. En especial mi mamá, ella fue la que me crió, al igual que mi papá”.

Su labor como representante de los jóvenes con Síndrome de Down

Ximena no solo ha dedicado su vida a su carrera como actriz, sino también a promover la inclusión y representar a todas aquellas personas con Síndrome de Down.“Empecé trabajando con la sociedad, aprendí muchísimo y realicé talleres sobre educación inclusiva. Después, con los autogestores, un grupo formado por varios jóvenes autogestores, defendemos a todas las personas con discapacidad, mujeres y niñas con Síndrome de Down . También di un discurso para la ONU por el Día Mundial del Síndrome de Down, para las familias que tienen hijos, niños con la enfermedad. Me sentí muy bien, me encanta compartir mis experiencias ayudándolos para que sepan qué es el Síndrome de Down y cómo deben intervenir con ellos , es algo muy especial”.

Además, Ximena cuenta que está formando parte de una campaña de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down por esta fecha. “La campaña ‘Todo cambia contigo’ es un programa que une chicos con Síndrome de Down y sus familias, para motivar a todas las personas a que realicen acciones para lograr la inclusión. Ya saben, las personas con Síndrome de Down podemos ir al colegio, enamorarnos y trabajar como cualquier otra persona ”, afirma.

De acuerdo a la asociación, hoy más que nunca es importante que se siga hablando de inclusión y que la apliquemos adoptando actitudes que nos conviertan en personas inclusivas. Este 21 de marzo, se cumplen once años de trabajo para concientizar y resaltar las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y la diversidad. Personas como Ximena, quien a diferencia de los estereotipos sobre el Síndrome de Down, es una joven con sueños y metas que poco a poco está cumpliendo, gracias a su encantadora personalidad y su actitud digna de admiración.