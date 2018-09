Los jabones artesanales cada vez se vuelven más populares, y no es para menos, ya que al ser hechos con productos naturales le brindan muchos beneficios a nuestro organismo. Ani Torres, directora de los talleres de jabones de 'ArtStore', nos cuenta seis razones por las que deberías considerar usarlos.

Previenen las reacciones alérgicas. Otro de los beneficios de los jabones artesanales es que previenen la aparición de reacciones alérgicas provocadas por algunos agentes químicos, siempre y cuando la persona que los usa no sea alérgica a alguno de los ingredientes naturales presentes en estos productos de belleza.



Están indicados para cuidar todo tipo de pieles. En la actualidad es posible encontrar jabones naturales aptos para cuidar cualquier tipo de piel, ya sea seca, grasa, sensible, atópica, joven, madura o normal.

Son económicos. A diferencia de lo que muchas personas piensan, los jabones artesanales se pueden adquirir por muy poco dinero y en el mercado existen productos de este tipo con una excelente relación calidad – precio.

Respetan el medioambiente. Generalmente los procesos de fabricación de los jabones artesanales son respetuosos con el medioambiente y no recurren a prácticas que puedan resultar perjudiciales para la salud de nuestro planeta.

Desprenden agradables y dulces fragancias. Al fabricarse con plantas, flores, aceites esenciales, estos jabones ofrecen fragancias de lo más variadas que se caracterizan por ser muy agradables, dulces y seductoras. Algunas de las plantas más utilizadas son la lavanda, el romero, la caléndula y la rosa mosqueta.

No han sido testados en animales. Las empresas centradas en la elaboración de jabones artesanales sienten un profundo respeto no solo por el medioambiente, sino también por los seres vivos. Es por este motivo que estas entidades no realizan pruebas de sus productos sobre animales.