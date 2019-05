La tendencia (ugly) del momento: llevar las medias blancas a la vista 

Puede que no te guste. Incluso, puede que lo consideres un error de moda garrafal. Pero lo cierto es que, están en tendencia. Y mucho. Después del furor que causaron las 'dad sneakers', las crocs o las 'chunky sandals'- aquellos zapatos grotescos y en clave oversized que no favorecen a nadie- las medias blancas suben al podio de las tendencias 'ugly'. ¿Por qué? esa es una pregunta que aún no sabemos responder.

Su furor nos lleva en un viaje a lo rebelde: a romper todas aquellas reglas que juramos que nunca íbamos a trasgredir. A hacer lo que supuestamente no deberíamos hacer: usar algo que no nos favorece y- seamos sinceras- tampoco es bonito; pero que por alguna razón abunda en el 'street style' de las capitales de la moda como Londres, París, Milán o Nueva York. Y, por supuesto, despierta nuestra curiosidad.

Ahora, está claro que no tenemos por qué usarlas. De todos modos, depende del gusto y el estilo de cada una. No todas las tendencias son para todas. Pero eso sí, si buscas llevar esta onda trendy y aprender cómo usarla, aquí te dejamos unas imágenes que seguro te inspirarán.

Abre bien los ojos.