Algunas mujeres aseguran que sus perros son como sus hijos, mientras que otras consideran que son sus mascotas.

Más allá del nombre, lo cierto es que las dueñas de perros son mujeres que dedican su tiempo, energía y recursos en otorgarle bienestar a un animal. Si aún no existe un día oficial para homenajearlas, ¿por qué no hacerlo este Día de la Madre?

1. Sandra y Paco:

"Sí quiero tener hijos, pero respeto y entiendo totalmente a quienes deciden no hacerlo y optan por tener una mascota en su lugar", reflexiona Sandra, psicóloga de profesión.

Sandra Ballón encontró a Paco a través de Facebook. Un día, navegando en la web, vio el post de un perro que estaba encerrado en el techo de una casa y no paraba de llorar. Se puso en contacto con la página y así inició el proceso para adoptarlo.

Hoy Paco tiene 8 meses y medio, y es el engreído de su familia. Incluso, ya ha podido conocer el norte del Perú en compañía de sus padres.

Paco fue el invitado de honor del matrimonio civil de sus padres, que se realizó este año.

¿Te consideras la mamá de Paco?

¡Sí! Lo más importante es el cariño que le tengo, pero también siento una gran responsabilidad hacia él por diferentes motivos. Me preocupo por que esté sano, coma bien, socialice con otros perros, y estoy al día con sus vacunas, baños, etc. Parte de mi tiempo también está destinado a él para pasearlo, acompañarlo y jugar. Además, ¡mis papás y los de mi esposo lo consideran su nieto!

Paco está camino a convertirte en un pet influencer. Puedes seguir sus aventuras en Instagram como @paco.elmestizo.

¿De qué forma ambos han desarrollado un vínculo único?

Desde mi lado, por esforzarme en darle confianza y seguridad, que sepa que no será maltratado ni que está en peligro. Y por el lado de él, lo he ido notando a lo largo del tiempo por los cambios en su conducta, que es la forma que tiene de comunicarse. Para mí, las mascotas contribuyen mucho a la salud mental de las personas. En ese sentido, él es un apoyo increíble para mí.

¿Cómo crees que él se comunica contigo?

¡Es increíble su forma de comunicarse! He aprendido a leer lo que necesita con algo tan simple como su mirada o el movimiento de sus orejas.

¿Qué opinas de humanizar a las mascotas?

Todo en exceso es malo. Definitivamente, mi perro es humanizado: me gusta engreírlo o dormir con él, pero intento no solucionar problemas por él en cuanto a su socialización, siempre y cuando no esté ante un peligro real.

2. Patricia y Mamita:

Antes de llegar a los brazos de Patricia, Mamita fue abandonada en un paradero en estado de gestación. Fue rescatada por el albergue Wasi wau.

Antes de que iniciara la pandemia, Patricia del Busto adoptó a Mamita a través de WUF. En todo este tiempo, ambas se han hecho compañía durante la crisis sanitaria y hoy son una familia.

¿Te consideras la mamá de Mamita?

Soy su madre: cuido su salud, alimentación y aseo. También juego con ella, la llevo a pasear, e intento que esté cómoda, segura, protegida y feliz. ¡Yo soy su familia!

"Al inicio tenía dificultad para hacer amigos, pero hoy juega con perritos de todas las edades. Poco a poco, está interactuando con otros animales y otras personas", cuenta Patricia.

¿De qué forma ambas han desarrollado un vínculo único?

Ha sido un proceso el aprender a conocer su comportamiento: mucho contacto con caricias, masajes hasta ganarme su confianza y viceversa. Hoy ella sabe si no me siento bien: se hecha a mi lado, me lame de vez en cuando y, a pesar de ser su hora de salir, espera con paciencia a que pueda sacarla (lo que no ocurre en un día normal).

¿Cómo crees que se comunica contigo?

Ha aprendido a “pasarme la voz” con pequeños toques con su pata, con miradas penetrantes o con su pelota. Es tan “lady” que cuando probamos un nuevo premio y no le gusta, lo recibe y lo lleva a la cocina a dejarlo.

Patricia tiene un horario a tiempo completo de trabajo, que hoy realiza desde casa. En su tiempo libre, le encanta bailar con Mamita o ver series junto a ella.

¿Qué opinas de las personas que dicen que no se debería humanizar tanto a las mascotas?

Creo que es correcto: las relaciones se basan en respeto al otro y humanizarlo es quitarle su esencia animal sin que tenga los recursos para aceptarla o manejarla. Mamita es mi compañera y merece todo mi amor y respeto.

3. Graciela y Ellita:

"Lo que más le gusta hacer es dormir. Si por ella fuese dormiría todo el día. No es mucho de jugar, pero le gusta salir al jardín para tomar sol", cuenta Graciela sobre su engreída.

Ellita vivió 4 años en un albergue hasta que llegó a los brazos de la doctora Graciela Brito a través de WUF.

El pasado mes de octubre, la perrita celebró 1 año en su nuevo hogar, año en donde no le han faltado paseos alrededor del Perú junto a sus padres. Algo es seguro: sus viajes tienen para rato...

El verano pasado, Ellita conoció Trujillo junto a Graciela y su familia.

¿Te consideras la madre de Ellita?

Ellita no es mi hija, pero yo soy su madre. ¿Irónico, no? Para ella yo soy la líder de la manada, soy parte de su familia, soy la que la educa, cuida, protege, alimenta, lleva al parque, etc. ¡La adoro y la cuidaré hasta que sea viejita para que tenga una vida plena, sana y feliz!

¿Cómo describirías el vínculo que ambas tienen?

Es un vínculo mágico y misterioso que solo los que tenemos y amamos a una mascota entendemos. Este vínculo mágico y misterioso hizo que nos encontremos: ella tuvo varias familias temporales y yo siempre sentí que algo me faltaba, hasta que el destino hizo que un día la encuentre en WUF. Al verla, inmediatamente mi corazón dijo “ella es”.

"Ellita se comunica a través de ladridos para pedir premios. También da lengüetazos para simular besos y cuando tiene dolor se muestra desanimada y busca darlo a entender con una mirada triste".

¿Qué opinas de las personas que dicen que no se debería humanizar tanto a las mascotas?

Una mascota no es un ser humano y siempre hay que respetar su naturaleza. Sin embargo, no porque le compres ropa, le hagas peinados o la hagas dormir en tu cama, significa que la estás humanizando, simplemente le estás demostrando tu amor y estás creando un vínculo afectivo.

4. Dalia y Perlita:

Antes de ser adoptada, Perlita fue abandonada cerca a un albergue, en donde vivió hasta encontrar a Dalia.

Cuando falleció su amado Winnie después de 16 años, Dalia Salcedo guardó un largo luto. Pasaron aproximadamente tres años, hasta que se animó a adoptar de nuevo. Así llegó a Perlita a través de WUF.

¿Consideras que Perlita es como tu hija? ¿Por qué?

¡Sí! Estoy segura de ello. Durante muchos años se ha debatido la maternidad con los niños, aludiendo que madre no es la que engendra, sino la que cuida. Para mí la maternidad es un rol que una persona asume, ya sea con un niño o una mascota.

Es un vínculo de amor, respeto y, sobretodo, compromiso con ese ser. Soy consciente que Perla no es mi hija, pero si sé que para ella yo soy su madre. Soy la persona a la que ella acude cuando está feliz o adolorida, a quien le pide comida, a quien le reclama un paseo y la que se ha convertido en su universo.

“La escogí porque era muy cariñosa. Corrió y se acercó a darme un beso. ¡Tuvimos química!”, confiesa Dalia sobre la adopción de Perlita.

¿Cómo crees que ella se comunica contigo?

La comunicación no es verbal, pero se manifiesta de mil formas. Desde sacudir su plato cuando tiene hambre, hasta venir a dormir a mi lado cuando me siente triste o enferma. Nuestro vínculo ha crecido de a pocos, pues ella llegó a mi vida con 4 años y mucha desconfianza.

Poco a poco, tuve que demostrarle con acciones que la amaba y que podía contar conmigo. Hoy ya puedo entender su mirada y saber si tiene hambre, sed, o si le falta un beso o un paseo.

"Tengo un proyecto pendiente que consiste en trabajar con albergues y conseguir que la adopción canina sea mayor a la actual", confiesa Dalia.

Hoy en día, muchas personas prefieren tener mascotas en lugar de hijos (los millennials, especialmente), ¿tú siempre lo tuviste claro?

A mis 37 años, aún no me animo por ser mamá, pero sí tengo claro que deseo dedicar mi vida a compartirla con Perla y otros perros más. Soy consciente de que hay muchas mascotas necesitadas de afecto y estoy ansiosa de apoyarlas.

¿Qué opinas de las personas que dicen que no se debería humanizar tanto a las mascotas?

No se debe perder la esencia de las mascotas. Creo que el amor que tenemos por ellas a veces nos hace creer que amarlos es vestirlos de ciertas formas y olvidamos que amarlos es aceptarlos como son y darles lo que necesitan sin atentar contra su propia naturaleza.

5. Paola y Kira:

Paola Rolando es veterinaria de profesión y, desde hace 1 año, es la mamá de Kira.

Este mes, Paola Rolando celebrará su primer año junto a Kira. Y es que el año pasado, durante la pandemia, la veterinaria le abrió las puertas de su hogar cuando ella solo era una cachorra. “Desde el primer día que la vi en el albergue sabia que la tenía que adoptar”, cuenta.

¿Consideras que Kira es como tu hija?

Sí, por el cariño incondicional que me da al ser mi mascota y porque le doy todo como si fuese mi hija: atenciones veterinarias, comida, juguetes, cama, etc. Desde el día en que una mascota entra a tu vida, tienes la responsabilidad de velar por su salud y bienestar.

¿Cómo crees que ella se comunica contigo?

¡Tenemos el mismo nivel de energía! Ella ama jugar con su pelota todo el día. De hecho, el estar conmigo todo el tiempo y el hacer varias cosas juntas nos ha unido bastante. La he llegado a conocer tanto que solo por la mirada ya sé lo que quiere.

"Creo que se debe entrenar a las mascotas para que formen un vínculo saludable con sus dueños", opina Paola.

Hoy en día, muchas personas prefieren tener mascotas en lugar de hijos (los millennials, especialmente), ¿tú siempre lo tuviste claro?

Siempre he sido una chica de animales... Amo estar rodeada de perros y gatos. No lo cambiaría por nada del mundo.

¿Qué opinas de las personas que dicen que no se debería humanizar tanto a las mascotas?

Estoy de acuerdo con que las mascotas no se deben humanizar mucho ya que deben mantener las características de su especie. También mucho engreimiento puede traer consecuencias negativas en su comportamiento.

Hoy Kira tiene 1 año y medio, y una madre que la llena de cuidados y amor.

¡Encuentra un Wuf que te llene de amor y felicidad! Ingresa a www.wuf.pe y bríndale un hogar a un perro. Actualmente, hay muchísimos animales en busca de una familia y todos merecen encontrarla.