Culminada la entrega de kits para los participantes, todo quedó listo para el inicio oficial de la tercera edición de la Wufathon 4K powered by El Comercio, programada para este domingo 14 de diciembre.

Miles de entusiastas personas llegarán hasta el distrito de Barranco junto a sus queridas y fieles mascotas para ser parte de una jornada solidaria sin precedentes en nuestro país.

Horario de la Wufathon

La carrera iniciará a las 7:00 a.m. y culminará cerca al mediodía, en la Bajada de Baños. Cabe resaltar que no es necesario realizar el recorrido corriendo o trotando, pues también se puede completar los 4K caminando.

La organización del evento espera superar la acogida de las dos primeras ediciones en las que se tuvo a cerca de dos mil participantes inscritos.

Ruta de la carrera

Tanto la partida como la llegada se realizará en el jirón Batalla de Junín, en el distrito de Barranco. Es importante mencionar que toda la zona estará debidamente señalizada, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.

¿Cuál es el objetivo de la Wufathon?

La Wufathon, además de crear conciencia en la sociedad, también busca recaudar fondos en beneficio de nuestros queridos compañeros del hogar.

Importante impacto social

Si bien muchas personas no han participado o, tal vez, no conozcan el evento, lo cierto es que ha experimentado un notable crecimiento en la acogida y así lo demuestran los números.

En la primera edición, celebrada en abril de 2024, se contó con la participación de más de 1200 personas, generando así un beneficio a cerca de 700 perros en situación de abandono.

En tanto, en la segunda edición, de octubre 2024, la convocatoria creció a 2000 participantes, por lo que se duplicó el impacto.

En esa oportunidad, la organización del evento espera superar los 2500 participantes y transformar la vida de más de 2,000 Wufs.

¿Qué es WUF?

Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.