Los últimos años han demostrado la urgencia de priorizar la salud mental y de encontrar formas más humanas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Fue en medio de esa reflexión que surgió una pregunta dentro de WUF: ¿qué pasaría si observáramos con más atención la manera en que los perros habitan el mundo?

Ese punto de partida dio origen al Doguismo, una filosofía que no pretende ser una corriente espiritual ni un método terapéutico, sino un enfoque humano que toma como inspiración las actitudes más nobles de los perros para traerlas al día a día. El Doguismo propone regresar a lo esencial: a la conexión, al movimiento, al afecto, al juego y a la presencia absoluta.

¿Qué es el Doguismo?

El Doguismo es una filosofía de vida creada por WUF que se resume en una idea sencilla: vivir con más bienestar aprendiendo de la forma en la que los perros ven, sienten y disfrutan su entorno.

“El doguismo es un movimiento que busca imitar la sabiduría natural de los perros para generar bienestar humano y, en el camino, ayudar a los perros que más lo necesitan”, explica Yoel Chlimper, co - fundador de WUF.

Su propósito es acompañar a las personas en un proceso de reconexión emocional, invitándolas a moverse más, respirar mejor, agradecer lo cotidiano, compartir con otros y recordar que la vida puede ser ligera si la transitamos con autenticidad.

La inspiración en los perros no es casual: representan, de manera innata, aquello que muchas veces olvidamos la presencia, la sinceridad, la ternura, la alegría genuina y la capacidad de disfrutar el momento sin juicios.

Una filosofía alineada con el propósito de WUF

Desde su creación, WUF ha trabajado por transformar la vida de los animales sin hogar y promover una convivencia más consciente entre humanos y perros. El Doguismo se convierte en una extensión natural de esa misión: no solo busca mejorar la vida de los animales, sino también la de las personas, reforzando un vínculo recíproco y empático.

Además, su impacto es directo: “Todos los ingresos del Doguismo están destinados a ayudar a más perros. Cuando alguien se inscribe en una clase de yoga doguista, por ejemplo, ese dinero va directamente a los albergues y a las actividades de WUF”, señala Chlimper.

El hogar elegido para las sesiones: la historia detrás de Luchi Pet Packers

Las sesiones del Doguismo se realizarán en Luchi Pet Packers, un espacio que nació del amor, la pérdida y la conexión profunda con los perros. Su fundador, Diego Velázquez, cuenta cómo este proyecto cobró vida a partir de una historia familiar que marcó un antes y un después.

“Luchi Pet Packers existe gracias a Kalua. Ella llegó a nuestra familia con necesidades especiales y nos enseñó lo que significa amar a un perro de verdad: paciencia, sensibilidad y una conexión que va más allá de las palabras. Su partida dejó un vacío inmenso, especialmente en mi mamá. Fue un momento duro, de esos que te cambian para siempre”, comenta Diego Velazquez.

Ese vacío, sin embargo, se transformó inesperadamente:

“Los vecinos, al verla tan afectada, comenzaron a dejarle a sus perros para hacerle compañía. La casa, que se había quedado en silencio, volvió a llenarse de vida. Lo que inició como un gesto de apoyo se convirtió en una misión: cuidar, acompañar y crear un hogar para cada perro que llegaba”, menciona Velazquez.

Por eso, abrir sus puertas al Doguismo fue natural:

“El perro es el maestro. Lo escuchamos, aprendemos de él y dejamos que su forma honesta de sentir guíe todo lo que hacemos. Esta colaboración con WUF es nuestra manera de agradecer y devolver todo lo que los animales han significado en nuestras vidas” , añade Diego.

Una invitación a unirse al movimiento

A largo plazo, WUF imagina que el Doguismo se convertirá en una comunidad sólida dentro del universo doglover: un espacio donde las personas encuentren bienestar, inspiración y compañía.

“Queremos generar un círculo donde no solo las personas ayuden a los perros, sino también los perros ayuden a las personas. Todas las personas y todos los perros son bienvenidos en el Doguismo”, afirma Chlimper.

Este es solo el comienzo de un movimiento que quiere crecer, acompañar y transformar.

La invitación está hecha: súmate al Doguismo y deja que los perros te enseñen a vivir mejor.

¡Muy pronto se anunciarán las fechas e inscripciones!