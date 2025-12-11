El próximo domingo 14 de diciembre se realizará la tercera edición de la Wufathon 4K – Edición Canbo 25 años, powered by El Comercio, en la que promete ser una jornada inolvidable en beneficio de nuestras queridas mascotas.

Se trata de una jornada de confraternidad en la que se busca principalmente promover la adopción responsable de perros sin hogar. Iniciará a las 7:00 a.m. y finalizará cerca a las 12 pm en el distrito de Barranco, Bajada de Baños.

Bajo el lema ‘Cada Km suma para cambiar una vida’, esta iniciativa también intenta recaudar fondos para sostener la misión de WUF, y ofrecer una experiencia única donde personas y mascotas se unen por un mismo propósito.

¿Cuándo y dónde recoger el kit de la carrera?

Los participantes de esta carrera solidaria podrán recoger su kit completo este viernes 12 y sábado 13 de diciembre en la tienda Cinco AM, ubicada en la avenida República de Colombia 285 - San Isidro. El horario en ambos días será desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m..

Importante impacto social

Si bien muchas personas no han participado o, tal vez, no conozcan el evento, lo cierto es que ha experimentado un notable crecimiento en la acogida y así lo demuestran los números.

En la primera edición, celebrada en abril de 2024, se contó con la participación de más de 1200 personas, generando así un beneficio a cerca de 700 perros en situación de abandono.

En tanto, en la segunda edición, de octubre 2024, la convocatoria creció a 2000 participantes, por lo que se duplicó el impacto.

En esa oportunidad, la organización del evento espera superar los 2500 participantes y transformar la vida de más de 2,000 Wufs.

¿Cuáles son los premios?

1er puesto: S/900 - 3 meses de alimento

2do puesto: S/600 - 2 meses de alimento

3er puesto: S/300 - 1 meses de alimento

Premios equivalentes en productos de alimento Canbo, según T&C especificados en la segunda imagen.

¿Cuál es el precio de las entradas?

La participación en el evento tiene un costo de 40 nuevos soles por boleto, y los interesados pueden ingresar al siguiente LINK para ser parte de esta imperdible carrera.

Es importante mencionar que no es necesario correr o trotar durante el evento, pues también se puede caminar durante el mismo junto a tu mascota.

¿Cuál es el objetivo de la Wufathon?

La Wufathon, además de crear conciencia en la sociedad, también busca recaudar fondos en beneficio de nuestros queridos compañeros del hogar.

¿Qué es WUF?

Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.