La Wufathon 4K Powerade by El Comercio se prepara para presentar todos los detalles de su próxima edición en una conferencia de prensa que se realizará este lunes 1 de diciembre. El evento tendrá lugar a las 9 de la mañana en el hotel Innside by Meliá Lima, ubicado en Miraflores, y reunirá a organizadores, patrocinadores y representantes de los clubes participantes.

Durante la conferencia se darán a conocer aspectos clave de la competencia, como las categorías, el recorrido oficial, los puntos de hidratación y seguridad, así como las medidas especiales para garantizar la participación de todos los corredores. Además, se presentarán a los embajadores y atletas invitados que estarán presentes en la Wufathon 4K, evento que busca fomentar el deporte, la actividad física y la diversión en familia.

La Wufathon 4K Powerade by El Comercio se ha consolidado como una de las carreras más esperadas del calendario deportivo local, y esta presentación oficial permitirá a los asistentes conocer todos los detalles para vivir la experiencia completa. Los organizadores invitan a medios de comunicación, atletas y público en general a participar de este lanzamiento y ser parte de la próxima edición de la carrera.