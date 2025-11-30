w
w
Redacción EC
Redacción EC

La Wufathon 4K Powerade by El Comercio se prepara para presentar todos los detalles de su próxima edición en una conferencia de prensa que se realizará este lunes 1 de diciembre. El evento tendrá lugar a las 9 de la mañana en el hotel Innside by Meliá Lima, ubicado en Miraflores, y reunirá a organizadores, patrocinadores y representantes de los clubes participantes.

Durante la conferencia se darán a conocer aspectos clave de la competencia, como las categorías, el recorrido oficial, los puntos de hidratación y seguridad, así como las medidas especiales para garantizar la participación de todos los corredores. Además, se presentarán a los embajadores y atletas invitados que estarán presentes en la Wufathon 4K, evento que busca fomentar el deporte, la actividad física y la diversión en familia.

La Wufathon 4K Powerade by El Comercio se ha consolidado como una de las carreras más esperadas del calendario deportivo local, y esta presentación oficial permitirá a los asistentes conocer todos los detalles para vivir la experiencia completa. Los organizadores invitan a medios de comunicación, atletas y público en general a participar de este lanzamiento y ser parte de la próxima edición de la carrera.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC