La conferencia de la Wufathon 4K Powerade by El Comercio llegó a su fin y dejó importantes novedades sobre su próxima edición. Te mostramos las mejores imágenes en nuestra galería.
La conferencia de prensa de la Wufathon 4K Powerade by El Comercio culminó con éxito este lunes 1 de diciembre en el hotel Innside by Meliá Lima. Durante el evento, los organizadores presentaron el recorrido oficial, las categorías, los puntos de hidratación y las medidas de seguridad que tendrá la carrera. También se reveló la participación de embajadores y atletas invitados, quienes acompañarán esta nueva edición orientada a promover el deporte y la vida en familia. Con la presentación oficial concluida, la Wufathon 4K se alista para recibir a corredores y espectadores en una de las competencias más esperadas del año.
