La conferencia de prensa de la Wufathon 4K Powerade by El Comercio culminó con éxito este lunes 1 de diciembre en el hotel Innside by Meliá Lima. Durante el evento, los organizadores presentaron el recorrido oficial, las categorías, los puntos de hidratación y las medidas de seguridad que tendrá la carrera. También se reveló la participación de embajadores y atletas invitados, quienes acompañarán esta nueva edición orientada a promover el deporte y la vida en familia. Con la presentación oficial concluida, la Wufathon 4K se alista para recibir a corredores y espectadores en una de las competencias más esperadas del año.