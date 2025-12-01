La Wufathon 4K Powerade by El Comercio presentará este lunes 1 de diciembre todos los detalles de su nueva edición en una conferencia de prensa que se realizará a las 9 a.m. en el hotel Innside by Meliá Lima, en Miraflores. El evento reunirá a organizadores, patrocinadores y representantes de los clubes participantes.

Durante la presentación se revelarán aspectos clave de la competencia, como las categorías, el recorrido oficial, los puntos de hidratación y las medidas de seguridad. También se presentará a los embajadores y atletas invitados que formarán parte de esta edición, reforzando el carácter deportivo y familiar de la carrera.

La Wufathon 4K Powerade by El Comercio se ha posicionado como una de las carreras más esperadas del calendario local, y esta conferencia permitirá a los asistentes conocer todo lo necesario para vivir la experiencia completa. Los organizadores invitan a medios, atletas y público en general a participar del lanzamiento.