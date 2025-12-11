A pocos días de la carrera solidaria denominada ‘Wufathon’, muchos participantes aún tienen dudas sobre algunos importantes detalles en torno al evento en favor de los perros sin hogar, y en esta nota resolvemos todas sus dudas.

Cabe precisar que un importante número de personas ya compraron sus entradas, superando las expectativas de la organización del evento.

¿Cuándo y dónde recoger el kit de la carrera?

Los participantes de esta carrera solidaria podrán recoger su kit completo este viernes 12 y sábado 13 de diciembre en la tienda Cinco AM, ubicada en la avenida República de Colombia 285 - San Isidro. El horario en ambos días será desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m..

¿Cuándo es la carrera?

El próximo domingo 14 de diciembre se realizará la tercera edición de la WUFATHON 4K – Edición Canbo 25 años, powered by El Comercio.

¿Cuáles son los premios?

1er puesto: S/900 - 3 meses de alimento

2do puesto: S/600 - 2 meses de alimento

3er puesto: S/300 - 1 meses de alimento

Premios equivalentes en productos de alimento Canbo, según T&C especificados en la segunda imagen.

¿Cuál es el precio de las entradas?

La participación en el evento tiene un costo de 40 nuevos soles por boleto, y los interesados pueden ingresar al siguiente LINK para ser parte de esta imperdible carrera.

Es importante mencionar que no es necesario correr o trotar durante el evento, pues también se puede caminar durante el mismo junto a tu mascota.

¿Cuál es el objetivo de la Wufathon?

La Wufathon, además de crear conciencia en la sociedad, también busca recaudar fondos en beneficio de nuestros queridos compañeros del hogar.

¿Qué es WUF?

Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.