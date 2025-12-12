La tan esperada tercera edición de la Wufathon 4K se realizará este domingo 14 de diciembre, con una importante acogida en la comunidad que disfrutará de una jornada de confraternidad junto a sus mascotas.
Este tipo de eventos son de vital importancia en la sociedad, pues se promueve la adopción responsable de perros sin hogar que buscan una oportunidad de ser queridos, y a su vez brindar felicidad, amor y protección a miles de familias.
Son iniciativas sin fines de lucro para el beneficio de un sinfín de animales desprotegidos que necesitan, con suma urgencia, de atención y cuidado para seguir brillando.
Cabe precisar que la Wufathon iniciará a las 7:00 a.m. y finalizará cerca a las 12 p.m. en el distrito de Barranco, exactamente en la Bajada de Baños.
Beneficios de hacer ejericicio con tu mascota
- Mejora la salud cardiovascular.
- Reducción del estrés y la ansiedad.
- Vínculo más fuerte con la mascota.
- Peso saludable.
- Mayor energía y vitalidad.
- Mejora en la socialización.
¿Cuál es el precio de las entradas?
La participación en el evento tiene un costo de 40 nuevos soles por boleto, y los interesados pueden ingresar al siguiente LINK para ser parte de esta imperdible carrera.
Es importante mencionar que no es necesario correr o trotar durante el evento, pues también se puede caminar durante el mismo junto a tu mascota.
¿Cuándo y dónde recoger el kit de la carrera?
Los participantes de esta carrera solidaria podrán recoger su kit completo este viernes 12 y sábado 13 de diciembre en la tienda Cinco AM, ubicada en la avenida República de Colombia 285 - San Isidro. El horario en ambos días será desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m..
¿Qué es WUF?
Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.
