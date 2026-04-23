Horóscopo de HOY, jueves 23 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su trabajo será destacado por el entorno y los negocios comenzarán a tener éxito. Amor: una actitud impulsiva no será bien recibida en la pareja y peor si la exagera.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se cometerán torpezas que desafiarán su habilidad pero las resolverá. Amor: aunque vean de distinto modo la vida en común habrá muchos momentos felices.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: implementará cambios bien planeados y todo resulta mejor de lo esperado. Amor: no será buena idea mezquinar afecto o las cosas se resentirán en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará las propuestas inconsistentes o serán motivo de las pérdidas. Amor: el resentimiento queda atrás y se disiparán las dudas que impedían la armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para las mudanzas, cambios o viajes por negocios. Amor: en cierta persona se conjugarán belleza e inteligencia y no demorará en acercarse.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se enfocará en los datos y un problema económico tendrá solución. Amor: la pareja disfrutará de un clima de alegría y encanto y querrán salir a divertirse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque una etapa finaliza, sus habilidades serán nuevamente requeridas. Amor: menos palabras y más gestos sutiles enamorarán a su pareja; estará irresistible.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que atrasan el trabajo pero las vence con ingenio. Amor: la relación sufrirá por las actitudes obstinadas pero la clave será escuchar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la comunicación acusará fallas y mostrará problemas ocultos. Amor: momento propicio para sanar las relaciones desgastadas o iniciar un romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la situación indicará que necesita manejarse con datos actualizados. Amor: surgirán altibajos en la relación porque se calla; la sinceridad hará bien.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que serán un desafío novedoso pero los superará. Amor: momento para no herir con palabras. Habrá susceptibilidad ante las críticas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: le llegan consejos que agradece pero no suman, necesitará algo más concreto. Amor: manejará mejor las emociones y la vida de la pareja será para disfrutar.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESINTERESADA DE LAS CONVENCIONES SOCIALES PORQUE HACE TODO A SU MANERA.