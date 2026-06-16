WUF: El mito de la ropa para perros: ¿Cuándo es una verdadera necesidad?

Con la llegada de las temporadas frías, es cada vez más común ver en las calles a perros luciendo todo tipo de prendas, desde chompas tejidas hasta casacas impermeables. Aunque verlos vestidos puede resultar tierno, la ciencia veterinaria advierte que la ropa para mascotas no debe ser tratada como un simple accesorio de moda, sino como una herramienta de salud. Los canes cuentan con su propio sistema de regulación térmica y, antes de colocarles una prenda, los dueños deben evaluar las características biológicas de su compañero para determinar si realmente lo necesita o si se está alterando su naturaleza sin justificación.

¿Qué perros Sí y qué perros NO necesitan abrigo?

No todos los canes experimentan el frío de la misma manera. El grosor de la dermis, la cantidad de grasa corporal y el tipo de manto definen qué mascotas requieren ayuda extra y cuáles deben quedarse al natural:

Los que SÍ necesitan abrigo:

Perros de pelaje corto o inexistente: Razas como el crestado chino, el perro sin pelo del Perú, los galgos o los chihuahuas carecen de una capa gruesa que retenga el calor basal.

Razas como el crestado chino, el perro sin pelo del Perú, los galgos o los chihuahuas carecen de una capa gruesa que retenga el calor basal. Cachorros y perros ancianos: Tienen un sistema inmunológico y de termorregulación más débil, lo que los hace propensos a sufrir hipotermia ante cambios bruscos de temperatura.

Tienen un sistema inmunológico y de termorregulación más débil, lo que los hace propensos a sufrir hipotermia ante cambios bruscos de temperatura. Perros con problemas de salud: Animales diagnosticados con artrosis u otras afecciones óseas crónicas ven intensificado su dolor con el frío húmedo de la ciudad.

Los que NO necesitan abrigo:

Perros de clima frío o doble capa de pelo: Razas como el Husky Siberiano, Golden Retriever, Samoyedo o Chow Chow poseen un subpelo denso diseñado biológicamente para aislar el frío. Vestirlos les causa un calor sofocante.

Razas como el Husky Siberiano, Golden Retriever, Samoyedo o Chow Chow poseen un subpelo denso diseñado biológicamente para aislar el frío. Vestirlos les causa un calor sofocante. Perros medianos y grandes de pelo denso: Si están sanos y en constante movimiento, su propia actividad física genera el calor metabólico necesario.

Mientras algunas razas de pelo corto o perros vulnerables requieren protección adicional contra el frío, otras cuentan con un manto natural diseñado para conservar el calor. (Imagen generada por ia)

Materiales correctos y consecuencias de una mala elección

Si un perro cumple con las condiciones para usar ropa, la elección del material es vital. Se recomienda optar por fibras naturales y transpirables como el algodón, evitando texturas sintéticas que generen estática o lanas que desprendan pelusa y puedan ser ingeridas. Las prendas deben ser fáciles de colocar, no tener botones o cierres peligrosos, y permitir una total libertad de movimiento.

“El principal riesgo de vestir a un perro que no lo necesita es la alteración de su termorregulación natural. Al sobreabrigarlos, el cuerpo no puede liberar el calor de forma eficiente, lo que eleva el riesgo de hipertermia e incluso problemas dermatológicos graves debido a la humedad acumulada entre la tela y la piel” (Asociación Veterinaria del Perú, 2024).

Vestir a un perro de forma incorrecta o por puro capricho estético trae consecuencias negativas comprobadas:

Hipertermia (Golpe de calor): Un exceso de abrigo eleva la temperatura corporal rápidamente, causando estrés, jadeo excesivo y descompensación.

Un exceso de abrigo eleva la temperatura corporal rápidamente, causando estrés, jadeo excesivo y descompensación. Problemas en la piel: Las telas inadecuadas acumulan humedad y causan fricción constante, lo que provoca nudos severos en el pelo, alergias, dermatitis y la aparición de hongos.

Las telas inadecuadas acumulan humedad y causan fricción constante, lo que provoca nudos severos en el pelo, alergias, dermatitis y la aparición de hongos. Afectación de su lenguaje corporal: La ropa muy ajustada o pesada les impide comunicarse correctamente con otros de su especie a través de sus posturas, lo que puede generar malentendidos o peleas.

Abrigas con amor, pero con criterio: Únete a WUF

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