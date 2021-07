Cuando viajaba en su automóvil acompañada del guitarrista Beto Mendoza y su hijo Alejandro Cueto Reyes (23) desde su domicilio, en la urbanización Santa Catalina (Eugenio Pacheco 779), hasta la Sociedad Peruana de Autores, un fulminante infarto segó la vida de la cantante Lucha Reyes (37) quien llegó ya extinta al servicio de emergencia de la clínica Internacional, donde los médicos solo pudieron confirmar que ya había fallecido.

“La Morena de Oro del Perú”, como la llamaban, había pedido al compositor Pedro Pacheco, como un presentimiento que le realizara un vals para que se le recordara cuando ella falleciera.

“Jamás imaginé que esto sería una realidad y tan a corto tiempo”, ­declaró este en la clínica, donde fue uno de los primeros en llegar. ­”Imagínese que lo compuse en una Agencia Funeraria donde existe una peña. Esta es la agencia Zamudio, que está frente al hospital del Empleado y donde nos reunimos gente del ambiente criollo”.

Lucila Justina Sarcila Reyes, cual era su verdadero nombre, fallece justo cuando se hallaba en una posición económica más o menos holgada. Había trabajado desde muy joven animando programas de La Peña Ferrando y en cuanto lugar se le requería.

A raíz de grabar el tema “Regresa”, de Augusto Polo Campos, para el sello F.T.A., en una versión inolvidable que contó con el acompañamiento de Álvaro Pérez, “Pomadita” Lazón y César Silva, se inició una etapa que mezcló el triunfo con una serie de enfermedades que la aquejaban y que causaran conmoción ante la gravedad de su caso.

“Precisamente me dijo que nos iba a invitar un almuerzo a las ‘6 Grandes’*, y un grupo de amigos el domingo ya que no había venido a mi cumpleaños porque no se sentía bien”, declaró entre sollozos Teresita [Velásquez].

“A mí me contó que un médico de Boston la iba a ver en estos días”, manifestó Alicia Lizárraga, gran amiga de ella, quien fue de las primeras en llegar al nosocomio.

Numerosos artistas, directivos de F.T.A. y familiares protagonizaron momentos de sumo pesar al sacar el féretro hacia el local del club “El Sentir de los Barrios” (Angaraes 598) donde sus restos serán velados hasta hoy a las 11 de la mañana, en que se realizará su sepelio.

Lucha Reyes (40), deja dos hijos: Alejandro (20), Humberto (21). Es la tercera de tres hermanas.

Su desaparición enluta el ambiente artístico y aciagamente el Día de la Canción Criolla.

Leyenda

La noticia de la súbita desaparición de la popular cantante criolla Lucha Reyes conmovió a nuestro mundo artístico. También a sus familiares, amigos y admiradores. La “Morena de Oro del Perú” —así se le conocía­— era una de las figuras interpretativas señeras de nuestra música popular. Su más reciente éxito fue “La última canción” —¿un presagio?— del compositor Pedro Pacheco.

*Se conocía a “Las seis grandes de la música criolla” a las cantantes: Delia Vallejos, Alicia Lizárraga, Teresita Velásquez, Eloísa Ángulo, Jesús Vásquez y Esther Granados.