Tres de cada 10 jóvenes entre 15 a 29 años ha presentado algún problema de salud mental o emocional según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2022), desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De este grupo, quienes más padecen este problema son mujeres, con un porcentaje de 30,2%, mientras que en los hombres representa el 22,9%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”. Con esta definición, los corresponsales escolares del colegio Sor Ana de los Ángeles desarrolló una encuesta para conocer la relación entre la salud emocional y el estado de bienestar psicológico del estudiante. Gran parte de los alumnos de dicha institución producen de familias de bajos recursos, por lo que las condiciones materiales no facilitan su desarrollo pleno. Entre los datos más importantes de la encuesta, se encontró que el 14,5% de alumnos no almuerzan, mientras que 27% no desayuna y un 26% no cena.

De los estudiantes encuestados, solo el 46,2% manifestaba contar con vivienda propia. En sus casas, los electrodomésticos más presentes son la cocina y el televisor. Entre el 55% y 64% cuentan con un equipo electrónico que permita acceder a Internet (PC, laptop o tablet). Es decir, 4 de cada 10 no cuenta con un equipo ideal para acceder a internet. Estos ingresan a la web ocasionalmente, cuando pueden recargar el saldo de sus teléfonos móviles. A pesar de ello, consiguen desarrollar sus actividades escolares por wifi o WhatsApp.

El hacinamiento es otro factor que puede afectar la salud emocional de los estudiantes. No contar con intimidad puede afectar la formación de los adolescentes, aunque el 55,8% manifiesta que cuenta con habitación propia. A pesar de las carencias, los alumnos cuentan con un alto grado de adaptación y resiliencia ante la adversidad.

La mayoría de jóvenes está conforme con la vestimenta que usan (94%), aunque afirman que sus otros compañeros sí valoran las prendas por marca o precio (28%). Asimismo, la mayor parte de estudiantes creen que los materiales educativos con los que cuentan son suficientes (90,3%). No obstante, algunos docentes afirman que la tercera parte de estudiantes no adquieren los materiales de estudio, como novelas, cuentos u otros materiales didácticos. Ante esta carencia, los jóvenes optan por leer los libros en versión digital o hacen préstamos entre compañeros de distintas aulas. La solidaridad, el ingenio, la amistad y el compañerismo consiguen vencer las dificultades, por lo que es posible afirmar que las limitaciones de recursos no afectan en mayor medida el equilibrio emocional de los alumnos.

Un factor trascendente en la formación de la personalidad de los estudiantes es la vida familiar. La encuesta presentó datos que deben tenerse en consideración en la gestión pedagógica del centro: solo la mitad de alumnos viven con sus dos padres; el 34% viven con sus madres; el 7,7%, con sus padres; y, el 7.7% habitan con otros familiares. Por su parte, el 12% de estudiantes afirma que trabaja para ayudar en el sostenimiento del hogar. Sin duda, el vivir con limitaciones económicas o afectivas condiciona el bienestar emocional. Sin embargo, los tutores indican que solo el 15% de alumnos muestra desequilibrio emocional (estrés, depresión, tristeza o ansiedad) en situaciones y momentos puntuales: divorcio de los padres, mudanzas forzadas, bullying, entre otros.

Por otro lado, el bullying constituye una limitante para el desarrollo emocional pleno. Los estudiantes consideran que, dentro de los pocos casos que se han presentado, hay agresión por factores como color de piel (66%), nacionalidad (41,5%) o estatura (41,5%).

En una pregunta abierta sobre qué necesita un adolescente para ser feliz, la mayoría de estudiantes consideró que lo más importante era tener una familia estable (39%), contar con buenos amigos (19%), estar junto a seres queridos (17%) y pasar el tiempo con personas a quienes se estima (5%). Extrañamente, solo cuatro alumnos consideraban que para ser felices se necesita actividades recreativas con la familia.

La psicóloga de la institución, Kathy Cahuana afirmó que aquellos estudiantes que han recurrido a su oficina suelen manifestar algunos síntomas como aislamiento y autolesiones. Los malos comportamientos podrían indicar un estado de tensión en las familias. Para afrontar estos problemas, el Gobierno Regional del Callao había implementado clases como la Orquesta Sinfónica del Callao, donde asisten a talleres de violín y guitarra.

Aunque hay problemas económicos, para los adolescentes los problemas que más importan son los de tipo afectivos. Haciendo uso de sus habilidades sociales e ingenio, pueden superar las dificultades materiales; pero los problemas emocionales son los que marcan más sus pensamientos y conducta.