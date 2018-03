Ricardo Gareca ya no es el delantero letal de Vélez, pero aún amaga. Driblea las preguntas de la prensa que no le parecen cómodas. Con una solemnidad de sacerdote, el director técnico de la selección peruana intentó evadir al divertido cuestionario del "WhatsFA", segmento del programa deportivo "Fútbol en América"

No fue una simple pregunta. Parecía un balazo a los recuerdos que el 'Tigre' Gareca ya guardó. "Final de Copa Libertadores, Boca-River. ¿Qué camiseta se pone?", le consultaron. El 'Flaco', que se notaba distendido después de confesar que prefiere el rock por encima de la salsa o la cumbia, dibujó una mueca en el rostro. "Hummmm, paso", murmuró. Luego ensayó una respuesta para salir del momento. "Sí... Pero. Bueno, me formé en Boca. No soy de responder esa pregunta, pero me formé en Boca toda la vida", dijo.

A horas del superclásico argentino, Boca-River, con mayor atención en la última década, la respuesta sirve para entender que Gareca no se olvida de donde salió. Hincha confenso de Vélez Sarsfield, pero elige la camiseta de Boca Juniors. Este miércoles cuando 'Xeneizes' y 'Millonarios' disputen el trofeo de la Supercopa argentina, que enfrenta al campeón de Primera contra el campeón de la Copa Argentina, habrá que reconocer que el 'Tigre' tiene preferencias de azul y oro.

Sin embargo, existe un antecedente en la vida de Gareca que creó polémica: su pasó directo a River Plate desde Boca Juniors. "Hugo Santilli fue el primer presidente de River que le sacó dos jugadores a Boca en forma directa. El quería hacer algo que conmoviera el fútbol, aprovechó que nosotros (Gareca y Óscar Ruggeri) estábamos por el 20 por ciento en Boca, que había una huelga, y nos llevó", resumió Gareca la historia del traspaso en el año 2009 en una entrevista 100x100 con la revista El Gráfico de Argentina.

Producto del pase, la '12', hinchada de Boca, le dedicó un cántico lamentable al ''Tigre'. “Gareca tiene cáncer, se tiene que morir”, coreaban en los partidos en La Bombonera mientras el 'Tigre' jugaba el primer semestre de 1985 con camiseta de River. Su formación en Boca, más un breve paso por Sarmiento, había dejado huella: 65 goles en 129 partidos.

En cambio, con River Plate apenas disputó 12 encuentros y anotó 4 tantos. El América de Cali lo fue a buscar después de jugar las Eliminatorias a México 86, Mundial al cual el técnico Carlos Bilardo no convocó. En Colombia fue que se ganó la enemistad con los hinchas de River Plate. "Vino por la final de la Libertadores, yo estaba en el América y enfrentamos a River. Gente de Boca vino a decirme que si yo me ponía la camiseta de Boca abajo y la mostraba, me perdonaban mi paso por River. Se corrió esa bola y la gente me tomó de punto, pero yo no acepté, porque nunca me metí con el hincha, aunque me putearan de todos lados", le dijo a El Gráfico.

Entre amores y odios, Ricardo Gareca tuvo una carrera como futbolista marcada por las camisetas de Boca Juniors y River Plate. Mañana que se juega la final de la Supercopa argentina, el solemne 'Tigre' seguro se mantendrá a un lado de todas las polémicas.