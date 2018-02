Maradona arremetió contra Jorge Sampaoli y Mauro Icardi

Diego Maradona es una voz autorizada en relación a todo lo que tenga que ver con la selección argentina. En ese sentido, opinó -y de no muy buena manera- sobre el trabajo que tiene Jorge Sampaoli a cargo del grupo que afrontará la Copa del Mundo 2018.



En una extensa entrevista con el diario argentino "El Popular", Diego Maradona explicó que el nuevo entrenador de la selección argentina lo traicionó de la peor forma cuando estuvo en conversaciones con la AFA.



“Él me llamó cuando estaba viendo la final de la Copa Davis en Croacia, imagínate lo desesperado que estaba. ‘Llámame cuando estés en Dubái y hablamos’, le dije. ‘No, Diego, el Sevilla te quiere hacer un homenaje’, me dice. ‘¿Cómo? No me jodas, jugué tres partidos en Sevilla. Es lo mismo que me hagan un homenaje los de Fiorito’, le dije. No tenía sentido. Lo que pasó ahí es que él tenía todo arreglado con la Selección y me quería usar a mí para la foto. Él quería que yo sea su escudo...”, explicó muy indignado.



Recordemos que la selección argentina pasaba por una dura crisis de resultados en las Eliminatorias y la directiva decidió contratar en el momento a Jorge Sampaoli, quien trabajaba con el Sevilla. Al final optó por dejar a los ibéricos para ponerse el buzo albiceleste.



Pero Diego Maradona también tuvo palabras muy fuertes contra Mauro Icardi, a quien la prensa argentina lo viene catalogando como el nuevo sucesor del 'Pipita' Higuaín.



El 'Pelusa' en ese tema le echó toda la culpa a Jorge Sampaoli por no ser sincero al decir que no cuenta con un artillero de peso en la selección. Respecto a ese asunto comentó que Mauro Icardi, además, es una vergüenza como persona.



“Lo que pasa es que el técnico es un mentiroso. Nos esconde las cosas y el técnico es el primero que tiene que decir la verdad. Por ejemplo tiene que decir que no tiene un nueve goleador en su lista, aun­que lo llame al bochornoso de Icardi, entonces vamos a muerte con el Pipa. El Pipa es diez veces mejor que Icardi, ese muchacho no sabe nada. De lo que sabe es de ir a comer a la casa de los amigos, eso lo sabe perfectamente, va sin GPS. Por eso para mí el Pipa tiene que tener una nueva chance”, sentenció.