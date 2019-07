¿Qué les espera a los 23 seleccionados que jugaron la Copa América?

Después de la brillante última Eliminatoria, y la aceptable participación en el Mundial Rusia 2018, la mayoría de los peruanos se ilusionó con cambios importantes para los futbolistas que militan en la selección. Pensaban, en su momento, que varios de los principales elementos de la Blanquirroja pasarían a jugar en mejores clubes y ligas de las que estaban. Sin embargo, no fue tanto así. Fue, quizá, el pase de Luis Advíncula al Rayo Vallecano de España lo más rimbombante en cuanto a mejoras radicales en este aspecto. Lo de Paolo Guerrero no cuenta en ese sentido, ya pasó de un grande de Brasil como Flamengo a otro como el Internacional de Porto Alegre.

►Selección peruana Sub 23 igualó 2-2 contra Sport Boys en partido amistoso | FOTOS

​

►Cafú y otros deportistas que se quedaron en bancarrota

Ahora, después de que la bicolor se coronara subcampeona de la Copa América, es normal que la misma sensación de optimismo nos invada. Tras la posibilidad latente de la salida de André Carrillo del Al Hilal, luego que el mismo jugador dejará en sus redes sociales un mensaje ambiguo a modo de agradecimiento con el club de Arabia Saudí ("Gracias por todo", escribió), a continuación revisamos qué pasará, en el corto plazo, con el resto de seleccionados que estuvo a punto de ganar el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

El jugador dejó este mensaje en Instagram. (Foto: captura)

Carlos Cáceda

Será uno de los refuerzos de la selección peruana Sub 23 que disputará los Juegos Panamericanos Lima 2019. Este torneo será una buena vitrina para que ejerza su rol de líder y que, al margen de que esta competencia es de menor calibre, debe revalidar que tiene nivel de selección. En Melgar tiene contrato y peleará por ser campeón nacional con el cuadro arequipeño.

Patricio Álvarez

Todavía sigue siendo discutida su presencia en la Copa América y en la selección. El ‘Pato’ tiene todo el Clausura para demostrar que se equivocaron al criticarlo. Ya lleva dos temporadas en La Florida pero los hinchas todavía no sienten que el arco de su equipo esté bien resguardado. Ese será su principal desafío en los próximos meses: ganarse el cartel de arquero confiable.

Pedro Gallese

Aunque hubo rumores de su posible regreso al fútbol extranjero, al final el arquero continuará en Alianza Lima. Si bien el golero nacional mantiene contrato con el Veracruz hasta el 2020, y este presenta una cláusula en su vínculo con los íntimos que le permitiría salir al exterior, el guardameta tiene la mente puesta en el cuadro blanquiazul. "Mi futuro es Alianza Lima, entrenar y afrontar el campeonato", indicó.

Gallese continuará en Alianza Lima. (Foto: GEC)

Luis Advíncula

Fue uno de los más destacados en el torneo y por ello no sorprende que se haya rumoreado que vaya a fichar por otro club. Sin embargo, aunque esto no se dio, el Rayo Vallecano dejó en claro lo importante que es el futbolista para el club y ejerció la opción de compra de su pase en 3,3 millones de euros. En Vallecas hay intenciones de mantener al peruano al menos una temporada más, pero también hay un claro interés de beneficiarse en el futuro con su traspaso a otro equipo más importante.

El lateral continuará en el Rayo Vallecano. (Foto: AP)

Aldo Corzo

Su futuro está pintado de crema. El lateral no tuvo minutos en tierras brasileñas y eso colaboró poco con la posibilidad de recalar en algún club del extranjero. El lateral está concentrado en hacer un buen Torneo Clausura con Universitario y sueña con ser campeón nacional.

Carlos Zambrano

Sus grandes actuaciones en la Copa América mandaron un mensaje claro y contundente: el zaguero peruano tiene nivel para militar en un equipo más competitivo que el Basilea de Suiza, su actual club. No obstante, pese a este contexto, el apellido del ‘Kaiser’ ha sido de los menos manoseados por los medios de prensa sobre un posible cambio de aire. Sin embargo, El Comercio pudo conocer que tiene propuestas de la Bundesliga.

El defensor espera cambiar de equipo en los próximos meses. (Foto: AP)

Luis Abram

En Vélez Sarsfield están felices con Luis Abram. El hincha, el dirigente, sus compañeros y, principalmente, el técnico Gabriel Henize valora mucho al zaguero nacional. Por esa razón por ahora es difícil su salida. Más aun teniendo en cuenta que su vínculo lo une al cuadro de Liniers hasta el 2021. El ex-Sporting Cristal se preparara para el inicio de la Superliga de Argentina.

Miguel Araujo

No le queda otra que mejorar lo hecho en la última temporada con Talleres de Córdoba. Esta fue irregular en todo sentido: empezó jugando, luego alternaba, estuvo en la banca y terminó jugando nuevamente. Producto de ello, y del poco protagonismo que tuvo en la Copa América, dentro de las mejores oportunidades que se le presentan para seguir creciendo es consolidarse en el equipo argentino.

Anderson Santamaría

En la Copa no tuvo participación alguna, pero en México confían plenamente en su capacidad. No por nada el presidente del Atlas, Pedro Portilla, manifestó hace algunos días que hay intención de comprar el pase del ex-Melgar de Arequipa. El zaguero se ha hecho de un nombre en tierras aztecas y, al margen de que juegue o no cuando es convocado a la selección, en México es respetado.

Miguel Trauco

Se dijo que se iba al fútbol francés, luego a la Liga Española, pero lo real es que el lateral tiene motivos de sobra para quedarse en Flamengo. En la actualidad su presente es distinto al que tenía antes del torneo continental con la selección. Ha empezado a jugar seguido y con halagos hacia su persona por parte del técnico del ‘Mengao’, Jorge Jesus. Todo hace indicar que puede volver a su mejor momento en el ‘Fla’, minutos parece que va a tener.

Alexander Callens

Apenas regresó de Brasil, tuvo unas cuantas sesiones de entrenamiento y luego fue titular con el New York City en la Major League Soccer (MLS). Esto, sin duda, nos da una idea de lo bien que se encuentra el defensor en Estados Unidos. Es importante para el técnico, esto se ve reflejado en la continuidad que ha tenido en los últimos años y juega en una Liga que le ofrece todas las comodidades.

Yoshimar Yotún

Ganó recientemente la Supercopa MX con el Cruz Azul y lo hizo jugando como titular. El técnico Pedro Caixinha lo tiene muy en cuenta y el volante, que llegó hace seis meses al club cementero, cada vez se asienta mejor al fútbol de este país. Lo que le espera a ‘Yoshi’ es ir convirtiéndose en figura del equipo para luego aspirar a volver a una liga europea.

Renato Tapia

Se dice que tuvo carpeta tuvo la posibilidad de ir a jugar con Jefferson Farfán al Lokomotiv Moscú o con Yotún al Cruz Azul. Sin embargo, el volante decidió regresar a entrenar con el Feyenoord, club dueño de su pase. "Él tiene contrato por un año más en el Feyenoord y por el momento, toda la planificación es con el Feyenoord, propietario de sus derechos", puntualizó su representante Carlos Gonzales.

Tapia seguirá en el fútbol holandés, al menos por ahora. (Foto: GEC)

Josepmir Ballón

Su presente y futuro es Chile. En la Universidad de Concepción es un jugador importante y titular fijo dentro del once de Francisco Bozán. Además, milita en una liga que es de las más competitivas en Sudamérica. Ballón, de quien el técnico Ricardo Gareca habló muy bien después de la Copa América, tiene argumentos para que, a los 32 años, siga compitiendo en gran nivel en el fútbol del exterior.

Jesús Pretell

En la Copa ganó algo que vale oro a sus cortos 20 años: experiencia. El jovencito ya vivió de cerca lo que significa estar en un torneo de alta exigencia a nivel de selección. Ahora debe consolidarse como titular en Sporting Cristal y luego buscar la posibilidad de jugar en el extranjero. Pretell tiene el deber de ir paso a paso en los próximos meses en el cuadro rimense.

Christian Cueva

Jorge Sampaoli, su técnico en Santos, fue claro en lo que debe hacer Cueva a su regreso a Brasil: demostrar que puede ser importante. 'Aladino', luego de una Copa América en donde tuvo actuaciones irregulares, tiene una deuda pendiente: ser figura en un club del extranjero. No pudo cumplir con ello en ninguno de sus últimos clubes (Sao Paulo, Krasnodar y Santos). Solo de esta manera podremos ver a Cueva tomarse su revancha en el fútbol del Viejo Continente.

André Carrillo

Rindió dentro de lo esperado en Al Hilal, aunque marcó solo tres goles y jugó 20 partidos. El club está contento con lo que ha dado y ya habría hecho una oferta para comprarle su pase al Benfica, que es dueño de su ficha. Sin embargo, en Portugal aseguran que el club luso pide 15 millones de euros, un precio altísimo. Su futuro se decidirá en los próximos días.

Edison Flores

Recientemente se oficializó que utilizará la dorsal '10' en su camiseta para la temporada que se viene. En pocas palabras, en Morelia están felices con el volante nacional. Todo hace pensar que el 'Orejas' tiene para mucho tiempo más en el cuadro mexicano. Ha tenido buenas actuaciones, el reto será convertirse en la máxima figura del cuadro dirigido por Javier Torrente.

Flores utilizará la dorsal '10' en Morelia. (Foto: AP)

Andy Polo

No hay noticias ni rumores de una posible salida del Portland Timbers de la MLS. En la última campaña del cuadro norteamericano jugó apenas once encuentros y se espera más del peruano. Por ahora no hay nada que haga pensar que pueda cambiar de club en los próximos meses.

Christofer Gonzales

Fue una de las sorpresas de esta Copa América. Si alguien miraba de reojo su presencia en la selección, hoy todo eso cambió. No desentonó cuando le tocó jugar y tuvo más minutos de lo que se esperaba. 'Canchita' tiene contrato por cuatro temporadas con Sporting Cristal y el técnico Claudio Vivas buscará sacarle más provecho a su capacidad en el Clausura.

Jefferson Farfán

Luego de ser operado por una grave lesión en la rodilla (desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda), la 'Foquita' viene recuperándose de la misma. Todavía no se sabe exactamente cuándo podría volver a las canchas, aunque se habla de como mínimo un tiempo de para de seis meses. En el Lokomotiv ha recibido todo el apoyo del caso y aguardarán pacientemente por su vuelta.

Raúl Ruidíaz

En Seattle Sounders empieza a convertirse en ese jugador determinante que fue en Morelia. Marca seguido, es pieza irreemplazable y los hinchas lo quieren bastante. Salvo una gran propuesta del fútbol europeo, no parece haber motivos para que Raúl haga las maletas. Allá, en la MLS, está cómodo no solo adentro de la cancha, sino afuera también.

Paolo Guerrero

A pesar de ya haber marcado nueve tantos en el Inter, Paolo recién está empezando a escribir su historia con el equipo colorado, donde esperan mucho más de él y que esté a la altura de las grandes expectativas que se generaron sus hinchas tras su llegada. Cada cierto tiempo salen rumores sobre que se va a tal club u otro, pero el 'Depredador' está metido de lleno en su actual equipo.