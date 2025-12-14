El Perú se ubica en una zona caracterizada por una alta actividad sísmica. Es decir, nuestro país se encuentra asentado en lo que muchos expertos llaman “Cinturón de Fuego del Pacífico”. No es sorpresa entonces que las tierras peruanas sufran de continuos sismos, ya que se ubican en puntos específicos afectados por los movimientos de las placas tectónicas; sin embargo, no somos el único país con este tipo de riesgos y propensión a sismos. Otros países de Sudamérica también presentan estas características, como el vecino asiático al otro lado del Pacífico, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0807

Fecha y Hora Local: 13/12/2025 12:28:28

Magnitud: 4.0

Profundidad: 47km

Latitud: -4.60

Longitud: -80.31

Intensidad: II-III Lancones

Referencia: 27 km al E de Lancones, Sullana - Piura — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 13, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0806

Fecha y Hora Local: 12/12/2025 11:49:09

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15km

Latitud: -17.50

Longitud: -70.72

Intensidad: II Locumba

Referencia: 13 km al N de Locumba, Jorge Basadre - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 12, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0805

Fecha y Hora Local: 12/12/2025 02:17:00

Magnitud: 3.9

Profundidad: 107km

Latitud: -15.26

Longitud: -73.14

Intensidad: II-III Colta

Referencia: 20 km al SE de Colta, Paucar del Sara Sara - Ayacucho — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 12, 2025

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Cómo armar tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales debera contar con los siguientes artículos: