Horóscopo de HOY, domingo 14 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un asunto conflictivo de la relación comenzará a resolverse pero su pareja pondrá un insólito reparo. Salud: necesita vigilar su peso. Sorpresa: despedida de un amigo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: habrá disgustos en la pareja por la interferencia de familiares, pero conformará a todos los interesados. Salud: cierta tensión se aliviará. Sorpresa: propuesta insólita.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: mostrará mayor ternura en el trato con su pareja y la retribución no se hará esperar; armonía. Salud: ingerir fibras hará bien. Sorpresa: gente poco confiable.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: tendrá coraje para defender la privacidad de la pareja y alejará a las personas más conflictivas. Salud: necesitará hacer deportes. Sorpresa: cambio drástico.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: excesivos reproches pondrán la relación al borde de una crisis. Hará bien en elevar la comprensión. Salud: dejará un hábito pernicioso. Sorpresa: una indiscreción será fatal.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momento propicio para dialogar en la pareja de esos temas postergados y tomar decisiones. Salud: si la ropa ajusta indica algo. Sorpresa: encuentro fortuito.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: amable reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Todo está dispuesto para el romance. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: impuntualidad irritante.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su natural encanto estará aumentado y los demás lo percibirán, pero alguien tomará la iniciativa. Salud: gozará de gran vigor. Sorpresa: pondrá límites.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: en medio de una discusión no será bueno tomar decisiones. Si se relaja, las cosas se arreglarán. Salud: una dolencia ya no molestará. Sorpresa: situación confusa.

CAPRICORNIO(diciembre 22-enero 20)

Amor: aún con roces, la calidez en la pareja disipa conflictos y recupera un vínculo que se ha dañado. Salud: necesita tomar más agua. Sorpresa: alguien será indiferente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: se avecina una etapa plena de diálogo y gestos con encanto, pero le pedirán un mayor compromiso. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: el pasado volverá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: momento propicio para sincerarse en la pareja, aún cuando algunas verdades causen alguna herida. Salud: tendrá buena elongación. Sorpresa: cita inolvidable.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.