Lima 2019: Se le entregarán Cuchimilcos de arcilla a los ganadores de medallas

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 presentarán un nuevo presente para los deportistas que logren medallas en sus disciplinas.

La organización anunció que se entregará además de la medalla que le corresponda -oro, plata o bronce- un trofeo distinto: un cuchimilco elaborado en arcilla.



Por lo general se suele entregar la medalla y un peluche a los deportistas que ocupan podio, pero esta vez se les hará entrega de este presente. Serán 5,930 estatuillas de la cultura prehispánica Chancay, en la que también está inspirado Milco, la mascota de los Juegos.



El Comité Organizador eligió luego de un concurso público a la familia del artesano ayacuchano Edwin Huassaca Condori, quien junto a sus hermanos se dedicaron a la elaboración de estas pequeñas joyas.

¡Así fue la Ceremonia del Encendido de Fuego en Teotihuacán, México! Se presenció un desfile de banderas de los 41 países que participarán en #Lima2019 , bailes folclóricos, música en vivo y el momento más esperado, el encendido de la llama panamericana. 🔥 pic.twitter.com/yvTiBieXAb — Lima 2019 #JugamosTodos🏅 (@Lima2019Juegos) 2 de julio de 2019

"En todo el mundo, los juegos deportivos buscan que los atletas intercambien entre sí conocimientos sobre las culturas de sus países. Además, estamos hablando de algo que trae trabajo para una familia, que es una pequeña empresa, lo cual es una manera de demostrar que los Juegos están generando todo un legado y un impulso económico dentro del Perú. Han hecho un trabajo lindo”, aseguró Carlos Manuel Lazarte, vocero oficial de Lima 2019.



La familia Huassaca Condori, hoy establecida en Chorrillos, le da trabajo a más de 30 artesanos, y todos ellos realizan las cerámicas bajo la asesoría de la Dirección Nacional de Artesanía del Mincetur.



“A nosotros nos da mucha alegría ser partícipes de Lima 2019, un evento que va a hacer que los peruanos quedemos en alto como organizadores. Ha sido un reto inmenso y nos hemos esforzado bastante para llegar a la fecha, con una calidad muy buena y un diseño muy bonito. Cuando pasan en la televisión la publicidad de los Juegos, mi hijo me dice: «Ahí está el Milco que has hecho tú, papá», y eso me hace muy feliz”, expresó Edwin.