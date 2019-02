Luka Doncic, un rookie que no es novato en la NBA

Los campeones reinantes en la NBA, los Golden State Warriors, visitaron el American Airlines Center para enfrentar a los Dallas Mavericks el 13 de enero. Fue triunfo visitante por 119-114 debido a una sensacional actuación de Stephen Curry con 48 puntos. Sin embargo, todas las declaraciones post partido estuvieron centradas en un jugador del equipo perdedor, Luka Doncic.



Kevin Durant, MVP de las pasadas finales, remarcó lo siguiente: «La temporada pasada (Luka) estaba en Europa mientras el resto de novatos jugaban en la universidad. Ha estado en la segunda mejor liga del mundo aprendiendo a jugar. No tenía que ir a clase, a la sala de estudio, ninguno de esos extras. El resto de los muchachos tuvieron que pasar por ello mientras él solo estaba centrado en su juego, probablemente desde que tenía 14 años. Así que eso es una ventaja para él y se podría decir que no es tímido, que no le teme al momento. Es muy fuerte».

Desde que arribó a la NBA fue subestimado, pero con grandes actuaciones ha puesto a los Dallas Mavericks en el radar y ha convencido a su directiva y cuerpo técnico a confiar en él como un proyecto a futuro. Aunque puede adelantarse unos años.

Luka Doncic demostró todo su arsenal ofensivo frente a los Golden State Warriors. | Video: YouTube

-¿Quién es Luka Doncic?-

Luka Doncic es un jugador esloveno de 19 años. Juega en la NBA, en los Dallas Mavericks y ha deslumbrado al mundo con su madurez para jugar en la mejor liga del planeta.

Su padre, Sasa Doncic, fue jugador de la selección de Eslovenia, mientras su madre también estuvo ligada al mundo deportivo. Desde los 6 años juega al baloncesto, inició en las divisiones menores del Petrol Olimpija y desde entonces no ha parado.

Luka Doncic fue el más joven en debutar profesionalmente en la historia del Real Madrid. | Video: Liga Endesa

Tras deslumbrar en su país, con 13 años, ingresó a las canteras del Real Madrid en el 2010. El resto es historia: solo cinco años después, se convirtió en el jugador más joven en debutar en la profesional del cuadro español (16 años y 2 meses).

En la temporada 2017/18 se convierte en el MVP más joven de la Euroliga, tras conquistar el título con el Real Madrid. En el 2017 también conquista el Eurobasket (Eurocopa) con Eslovenia. Tras dichos logros, consigue entrar en el Draft de la NBA.

Luka Doncic fue una de las piezas claves para conquistar el Eurobasker con Eslovenia. | Video: FIBA

-Los directivos de la NBA aun subestiman a los europeos-

Pese a tener la experiencia y la habilidad para ser el número 1 en el Draft de la NBA, los directivos prefirieron escoger talento local antes que el europeo. El pivot DeAndre Ayton y el AP Marvin Bagley III fueron escogidos por encima de Luka Doncic. El esloveno fue seleccionado por los Atlanta Hawks pero fue enviado a los Mavericks como parte de un traspaso.

¿Por qué? Debido a que los Hawks quería a Trae Young, base seleccionado como número 5 por los Mavs.

El tiempo le dio la razón a Mark Cuban, Gerente General de los Mavericks, debido a que hizo lo posible por quedarse con Doncic, a pesar de que los reportes no eran tan alentadores. Sin embargo, el GM confía un poco más en los europeos debido a que cuenta con una leyenda en su plantel, el alemán Dirk Nowitzki.

Ninguno de los rookies que fueron elegidos por encima de Luka Doncic han tenido mejor temporada que el esloveno. | Foto: Agencias

-Impacto en la NBA-

El esloveno, tras ser traspasado, no salió a quejarse públicamente ni mucho menos. Su sueño fue llegar a la NBA y ser uno de los mejores. Mucho ha tenido que ver Bill Duffy, su representante, que siempre lo ha animado a seguir adelante.

Antes de comenzar la liga, su agente consiguió un entrenamiento secreto con Stephen Curry, una de las máximas estrellas de la liga. Ello se hizo para mostrarle al joven esloveno como se sigue entrenando una estrella de la NBA.

Ello motivó al jugador e hizo perfeccionar una de sus armas más letales, el step back jumper (paso y retirada para lanzar). Esa jugada se ha repetido en múltiples ocasiones en lo que va de la NBA.

Luka Doncic entrenó con Stephen Curry antes de comenzar su viaje en la NBA. | Video: Tom Haberstroh

Desde que arribó a Dallas tuvo problemas en su inicio. Rick Carlisle no le diseñaba jugadas y existía una disputa natural con la estrella del momento, Dennis Smith Jr. Sin embargo, el tiempo hizo que cambie de opinión y le de protagonismo al esloveno.

Tras ello, Luka Doncic se convirtió en la voz cantante y en el líder del equipo. La química se hizo evidente entre sus compañeros, quienes comenzaron a conseguir triunfos seguidos.

Hasta hoy, el chico maravilla promedia 20.7 puntos, 5.4 asistencias y 7.0 rebotes, teniendo un +- de casi 20 puntos cuando él se encuentra en cancha. A ello hay que añadirle que se ha convertido en el más joven en conseguir tres triples-dobles en la NBA. Todo esto lo ha convertido en el jugador estrella con la que todos quieren jugar, incluso LeBron James lo señaló como uno de ellos.

LeBron James sorprendió a todos al mencionar a Luka Doncic en el mismo grupo que grandes jugadores como Kevind Durant, Jimmy Butler, entre otros. | Video: Kia en Zona

Los Mavericks se han convertido en un destino deseado, ello quedó en evidencia tras el traspaso del letón Kristaps Porziņģis, uno de los mejores AP de la liga. Asimismo, en la tarde confirmaron la adquisición de Zach Randolph, otro veterano ex all star.

Los Mavericks le han entregado su futuro al joven esloveno, de quien se espera que sea el Rookie del Año y uno de los mejores jugadores de la temporada. Quedó a solo seis votos de convertirse en All Star y participará en el concurso de habilidades. Pese a todo, la fama no se le ha subido, sigo sonriendo y jugando como si no tuviera presión. De niño deslumbró europa, de adolescente conquista la NBA.

