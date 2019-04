¿Listo para el segundo desafío? ¡Hoy inicia el Entel Challenge Enfréntate

Abril, cuarto mes del año y los Entel Challenge continúan retando a los corredores a dar lo mejor de sí en el asfalto. En esta ocasión, el Entel Challenge Enfréntate desafía a los inscritos a superar una de estas tres distancias: 30K, 60K o 90K. Tendrás dos semanas, del 29 de abril al 12 de mayo, para lograrlo

.

En esta ocasión son más de 80 premios, que serán sorteados gracias a Entel, El Comercio y Sportafolio al finalizar el reto, luego que los runners hayan completado las distancias seleccionadas.



¿Cómo inscribirse?

Si es tu primera vez en estos challenges, tranquilo, nosotros te explicamos cómo hacerlo. Solo presta atención a las siguientes indicaciones:



1. Conecta el app de Sportafolio, Strava, Runkeeper, Fitbit, Microsoft health, Runtastic, Garmin, Mapmyfitness o Apple Health.

2. Una vez en el app, ubica en el menú la opción correr.

3. Luego, ingresa a este link e inscríbete llenando un formulario con todos tus datos. Y, ¡Listo! Empieza a correr.



¿Y si no me gusta correr con frío?

Con el cambio de estación, muchos corredores optan por ejercitarse en casa. En este caso, si deseas participar desde una trotadora, hay ciertas reglas que deberás seguir al pie de la letra.



1. Tu actividad debe durar más de cinco minutos y menos de una hora.

2. No tienes una distancia máxima para correr.

3. Si quieres registrar los kilómetros, las únicas apps permitidas son Sportafolio, Runtastic, Mapmyfitness y Garmin, pues poseen la opción trotadora.

4. Además, solo se contarán 4 horas de ejercicio al día.



Premios del Challenge

Al igual que en el primer reto del año, los premios otorgados a las personas que alcancen los kilómetros requeridos, son importantes pues cada uno de ellos cumple una función que ayuda a mejorar el performance.



Sorteo

Una vez culminado el Entel Challenge Enfréntate, recuerda que la fecha del sorteo es el 16 de mayo del 2019 y la lista de los ganadores se conocerá el 17 de mayo. Solo participarán del sorteo todos los runners que hayan logrado alcanzar los 30K, 60K o 90K.