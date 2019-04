¿Qué es el vendaje neuromuscular y cómo ayuda al runner?

Es usual verlo sobre sobre las rodillas, piernas, muslos o brazos de los corredores durante alguna competencia, el vendaje neuromuscular o también conocido como kinesiotape (inglés) es una cinta elástica que, provoca compresión y descompresión sobre la zona muscular afectada, ya sea por lesiones u otros trastornos físicos.



Para Lauren Lou, fisioterapeuta y especialista de fuerza y acondicionamiento Hospital Quirúrgico de Medicina del Deporte Específica en Westchester, Nueva York, dependerá mucho de cómo se use este vendaje para tratar algunas lesiones. “Permite la inhibición muscular, para facilitar el músculo, aliviar el dolor, reducir la hinchazón, y la estabilidad propioceptiva (ayudar a los músculos a proporcionar estabilidad sin perder movimiento)”, señala la especialista a la revista Runner’s World.



Solo probando se podrá certificar si ayuda o no en las lesiones. Shutterstock

Aliado de los runners

Este vendaje es usado por diversos corredores entre ellos Milagros Saldarriaga, del team Intense Running, quien afirma que le permite tratar lesiones y tonificar los músculos. “Su practicidad ayuda a que el runner lo pueda llevar a cualquier lugar. Su elasticidad (soft/hard), varía de acuerdo a la actividad que desees realizar”.



La destacada maratonista local, confiesa que usa este vendaje para el fortalecimiento de músculos puntuales y estiramientos de acondicionamiento en casa. “Son herramientas prácticas y sobre todo económicas para las personas que recién empiezan este deporte y no pueden o quieren invertir mucho”, señala.



Voces contrarias

Si bien diversos maratonistas confirman los beneficios del kinesiotape, existen también voces que le restan ventajas. Algunos estudios del British Journal of Sports Medicine, señalan que esta cinta “es mejor que una mínima intervención para aliviar el dolor. Sin embargo, existe evidencia de que este vendaje, no sea del todo superior en cuanto a tratamientos que reducen en mayor rango, lesiones crónicas del esqueleto”, con lo cual no aliviarían en un 100%, como se cree.



Bajo esa misma línea, Pedro Manonelles, presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte (Femede), señala en un artículo para El Mundo que “las vendas no son diferentes de otros tipos de vendajes y, desde luego, no tienen los beneficios que preconizan sus promotores”.



Adicional a ello, un estudio publicado en Sports Medicine, prestigiosa revista deportiva a nivel mundial, concluye que hay pruebas de poca calidad para apoyar el uso de estas cintas para tales fines y que desde el punto de vista científico, no hay datos concluyentes que las respalden.

Con ello, queda en evidencia que la opinión final (a favor o en contra) sobre el uso del vendaje neuromuscular queda en cada uno. Solo probando se podrá certificar si ayuda o no en las lesiones.

El Dato

Kenzo Kase fue el creador a mediados de los 70s de este vendaje, para solventar problemas y dolores musculoesqueléticos de una manera sencilla, sin restringir los movimientos como ocurriría con el resto de vendajes