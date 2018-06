Choque de 'grandes'. El ex arquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert arremetió contra el ex defensor de central de la selección argentina Óscar Ruggeri luego de que este revele --en una entrevista con el programa "90 Minutos que puedes ver en este clip de YouTube-- que al guaraní "nadie lo quería" y "nadie le hablaba" en el vestuario de Vélez Sarsfield.

"A él no lo quería nadie", "Lo tuve un año y medio de compañero. Con nosotros no hablaba. O sea, no hablaba, estaba tranquilo", indicó el hoy panelista televisivo.

Las palabras de Rugger sibre Chilavert.

Las palabras de Óscar Ruggeri llegaron a José Luis Chilavert mediante las redes sociales y el ex golero de la selección paraguaya de fútbol no se quedó callado. Le respondió con un furibundo tuit:

"Ruggeri, no te hagas el guapo en la TV. En el vestuario de Vélez en el Polideportivo corriste y desde que te sacaron de Vélez ganamos todo. Eras la piedra. Éxitos en el programa que te tienen de bufón. Pedile a Tinelli que te lleve a bailar", escribió en Twitter.

Ruggeri No te hagas el guapo en la TV,en el vestuario de Vélez en el Poli corriste y desde que te sacaron de Vélez ganamos todo, eras la piedra.Exitos en el programa que te tienen de Bufón ,pedile a Tinelli que te lleve a Bailar. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 1 de junio de 2018

Efectivamente, Óscar Ruggeri ya bailó en el programa de Marcelo Tinelli. Lo hizo hace un año como pareja de su hija mayor, quien no pudo ganar la copa.

José Luis Chilavert es un activo usuario de las redes sociales. En Twitter tiene 100 mil seguidores con los que comparte permanentemente sus opiniones sobre deportes y política.